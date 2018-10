Milan accelera per Rodrigo Caio a gennaio. AC MILAN NEWS CALCIOMERCATO

Milan su Rodrigo Caio: il club rossonero accelerando la trattativa dopo le ultime notizie sulle condizioni di Mattia Caldara. Il costo dell'operazione per il difensore brasiliano è attorno ai 15 milioni, Leonardo prepara il nuovo colpo di mercato dopo Paquetà. Dal punto di vista burocratico Rodrigo Caio Coquette Russo ha una grande dote: il passaporto italiano, che gli è stato consegnato il 25 agosto del 2016 al Consolato italiano di San Paolo. Tra l'altro il 25enne difensore centrale brasiliano può giocare anche a centrocampo vista la duttilità e le doti tecniche. Nel 2015 Rodrigo Caio era stato ceduto al Valencia per 12,5 milioni, ma l’affare saltò per un problema al ginocchio (poi risolto). Nel gennaio del 2018 fu vicino allo Zenit San Pietroburgo e in estate è stato a un passo dalla Lazio che lo vedeva come sostituto di De Vrij. Ora sembra il momento giusto per spiccare il volo verso l'Italia: la maglia del Milan lo aspetta.

Milan, Rabiot resta un sogno di Leonardo per il centrocampo

Adrien Rabiot resta il sogno di mercato del Milan per rinforzare il centrocampo. Il 23enne è in trattativa con PSG per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno. Il ds Henrique Antero ha offerto quasi 8 milioni a stagione per non perdere il giocatore a parametro zero, ma Rabiot resta freddo perchè punta a misurarsi in una nuova realtà. Leonardo è in ottimi rapporti con la mamma-agente del giocatore, ma dovrà superare una concorrenza internazionale agguerrita. In primis la Juventus.