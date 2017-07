Milan, Conti dall'Atalanta: ecco il nuovo colpo di Fassone

Milan: ufficiale Conti dall'Atalanta, contratto fino al 2022



Andrea Conti è ufficialmente un giocatore del Milan. Il club rossonero comunica di aver acquisito a titolo definitivo dall'Atalanta il difensore, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2022.

MILAN-CONTI, IL COMUNICATO DEL CLUB ROSSONERO

Andrea Conti è uno dei talenti italiani più interessanti prodotti dalla scorsa Serie A. È un terzino destro di corsa e spinta, con una spiccata propensione agli inserimenti in fase offensiva. Un giocatore moderno, giovane e di prospettiva: dopo l'eccellente 2016-17 all'Atalanta - mostrando un costanza di rendimento di alto livello (33 presenze) - adesso il 23enne cerca la definitiva consacrazione. Il Milan ha puntato su di lui per migliorare il tasso tecnico e il grado di imprevedibilità nella manovra, a cui si somma la brillante vena realizzativa del classe 1994.

LA CARRIERA

Andrea muove i suoi primi passi da calciatore nel vivaio dell'Atalanta, dove rimane fino al 2013. A 19 anni passa in prestito al Perugia in Lega Pro (Prima Divisione): gioca 16 gare, contribuendo alla vittoria del campionato, quindi alla promozione in Serie B. L'anno successivo resta in cadetteria per fare esperienza, ma con la maglia del Lanciano: 24 le presenze e 14° posizione finale in classifica dei rossoneri. Dall'estate 2015 torna a Bergamo per rimanerci, esordendo nella massima serie il 6 gennaio 2016 nella vittoria esterna contro l'Udinese (2-1). In nerazzurro inizia la veloce e progressiva crescita: 50 partite e 10 gol - otto solo nel 2016-17 - in 24 mesi, tra campionato e Coppa Italia. Conti si sta affacciando anche alla Nazionale: qualche apparizione nella formazione maggiore (non ancora in sfide ufficiali), mentre in Under 21 ha già debuttato, segnato e appena partecipato all'Europeo in Polonia.



Milan, Kucka vola in Turchia per 5 milioni



Juraj Kucka lascia il Milan per andare al Trabzonspor. Il 30enne centrocampista slovacco, dopo due stagioni con la maglia rossonera (59 presenze, 4 gol e una vittoria in Supercoppa Italiana) è pronto a iniziare una nuova avventura in Turchia.







Milan, Kucka firma un triennale con il Trabzonspor



Milan e Trabzonspor hanno trovato l'accordo: il cartellino di Kucka è stato valutato 5 milioni di euro. Una buona cessione per il club rossonero visto che Adriano Galliani lo aveva comprato dal Genoa per 3,7 milioni. Il centrocampista firmerà un triennale da 2 milioni a stagione circa