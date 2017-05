Milan, De Sciglio: lesione all'adduttore. Stagione finita



Mattia De Sciglio ha chiuso la stagione. Dopo il problema fisico accusato nella ripresa del match di sabato scorso contro l'Atalanta, il terzino destro rossonero sarà costretto ad almeno due settimane di stop per una lesione all'adduttore della coscia sinistra. In pratica per De Sciglio la stagione è finita.



MILAN-DE SCIGLIO, STAGIONE FINITA E ADDIO?



E forse il match di Bergamo potrebbe essere stato il suo ultimo in maglia rossonera. Ma questa risposta la darà solo il mercato estivo, De Sciglio ha un contratto sino al 2018 con la società di via Aldo Rossi (mentre Juventus, Napoli, Bayern Monaco e altri club sono alla finestra). Toccherà a Fassone e all'entourage del giocatore prendere le decisioni sul suo futuro da qui alle prossime settimane.



DE SCIGLIO STAGIONE FINITA PER LA LESIONE ALL'ADDUTTORE. IL COMUNICATO DEL MILAN



"AC Milan comunica che Mattia De Sciglio si è sottoposto oggi a esami medici che hanno evidenziato una lesione al muscolo lungo adduttore della coscia sinistra. Il calciatore verrà rivalutato tra due settimane".