Milan, Fassone: "Proveremo a prendere uno tra Belotti, Morata e Aubameyang"



"Stiamo pensando di fare ancora un'operazione in attacco. Sarebbe bello avere uno tra Belotti, Morata o Aubameyang. Vedremo su chi cadrà la scelta, anche se stiamo valutando anche altri nomi. Faremo il punto con la proprietà per capire le risorse che non sono illimitate. Stiamo tenendo aperte diverse piste: qualcosa faremo", ha detto l'ad del Milan, Marco Fassone a Premium Sport.



MILAN, FASSONE SU BIGLIA E BONUCCI



"Bonucci era un'idea folle e non volevo nemmeno provarci, ma è stato Montella a dirci di insistere. E' un segnale molto importante nel vedere che oggi giocatori di club in Champions abbiano voglia di venire da noi. L'acquisto di Bonucci lo vedo come un segnale molto bello per il futuro. E' un guerriero e un leader e ci darà molto, sia in campo sia fuori. Più difficile chiudere per Bonucci o per Biglia? Con Lotito è sempre più complicato al di là dei valori economici in gioco. Bisogna prenderla dal punto di vista del divertimento: Lotito è molto simpatico ma è uno sfinimento... fino all'ultima goccia prima di arrivare alla firma".



MILAN, FASSONE SU MILAN CHINA



Marco Fassone ha parlato di Milan China che dovrà sviluppare il brand rossonero nel paese asiatico: "Noi stiamo imparando a conoscere la Cina che si sta affacciando al mondo del calcio, che in Italia è una religione. Vogliamo aiutare questo paese a crescere ed il progetto sottoscritto oggi è molto importante. Per quel che riguarda noi, abbiamo la responsabilità di dover ricostruire un Milan straordinario. Stiamo rinforzando molto la squadra che Vincenzo Montella, lo scorso anno, ha condotto al sesto posto garantendoci così l’accesso ai preliminari di Europa League. Con Mirabelli, che è il nostro direttore dell’area tecnica, stiamo cercando di mettere a disposizione giocatori importanti e che hanno sposato il progetto del Milan ed ogni giorno che passa, giocatori importantissimi a livello internazionale chiedono informazioni su questo nostro progetto. Questo è un grande onore per noi".



MILAN, FASSONE SULLE PROSSIME STRATEGIE ROSSONERE NEL CALCIOMERCATO



"Abbiamo la fortuna di essere in Cina, di essere a contatto con la proprietà per capire bene quante risorse abbiamo a disposizione, è evidente che non sono illimitate. Abbiamo fatto una campagna già molto importante. Dovremo fare i conti, ragionare bene con il mister: queste due amichevoli (con Borussia Dortmund e Bayern Monaco, ndr), daranno indicazioni tecniche a lui e Mirabelli. Quando torneremo in Italia imboccheremo la strada giusta"



Milan, Yonghong Li: "Soprenderemo ancora i tifosi"



"Fin dal primo giorno avevamo promesso grande acquisti e sorprenderemo ancora tutti. Torneremo grandi in Italia e in Europa. Grazie all'ottimo lavoro di Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli, il club ha ottenuto una serie di acquisti straordinari. Siamo convinti e fiduciosi del fatto che la squadra darà grandi soddisfazioni ai nostri tifosi, sia in campionato che in Europa League". Il presidente del Milan, Yonghong Li ha parlato anche dell'accordo con la China Next Generation Education Foundation per favorire lo sviluppo del calcio nelle scuole cinesi: "Questo accordo permetterà a tutto il movimento calcistico cinese di crescere e di sviluppare un nuovo modello per tutti i giovani calciatori. Tra il Milan e la Cina c'è un amore profondo"