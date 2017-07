Milan, divertente gaffe Biglia con i tifosi: "Forza Lazio"

Piccola gaffe di Lucas Biglia. Il nuovo regista del Milan, all'uscita dal centro sportivo rossonero,mentre si ferma in macchina a firmare autografi, viene invitato dai tifosi presenti a dare un saluto alla Milano rossonera.

E lui sovrappensiero e un po' provato dalla stanchezza ha detto: "Forza Lazio!".

Un lapsus, la forza dell'abitudine dopo quattro anni con la maglia biancoceleste di cui è stato anche capitano. Nulla di grave i supporter ci hanno scherzato su, ben felici del suo arrivo che permetterà al centrocampo del Milan di fare un bel salto di qualità.



MILAN-BIGLIA, L'ANNUNCIO UFFICIALE



“AC Milan comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla S.S. Lazio le prestazioni sportive di Lucas Biglia, che ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2020. Lucas Biglia, classe 1986, è un regista di affidabilità e carattere. Il Diavolo ha scelto lui per consegnargli le chiavi del nostro centrocampo, di conseguenza del gioco della squadra di Mister Montella. L'argentino - 178 cm per 64 kg, piede destro - possiede esperienza, qualità e grande senso tattico: prezioso il suo lavoro sia in fase di non possesso che di costruzione, senza dimenticare anche l'importanza in attacco nel battere rigori, punizioni e calci d'angolo. Il 31enne è un giocatore affermato e di livello internazionale, titolare nella finale del Mondiale 2014 e, in generale, in grado di gestire i tempi dell'intero reparto mediano"