Milan, Gattuso: Salvini? Ci sta che qualche volta l'allenatore perda la pazienza

"I cambi? Il bello dell'Italia è questo, va bene così. Noi facciamo un lavoro per cui veniamo giudicati, il calcio lo guardano in tanti e ci sta che a volte anche l'allenatore perde la pazienza e si faccia scappare qualche parola in più, ha spiegato Rino Gattuso a Dazn tornando sul botta e risposta con Salvini (presente a San Siro con la sciarpa rossonera addosso) avvenuto al termine di Lazio-Milan. L'allenatore rossonero chiude il caso dopo che già in settimana, alla vigilia della sfida di Europa League contro il Dudelange aveva spiegato: "Con Salvini è tutto a posto. Ha detto tutto lui. Ci siamo scambiati due messaggini nelle scorse ore. Lui ha i suoi problemi, io i miei. Ci siamo chiariti e non c'è più nulla da dire". Sulla classifica del Milan Gattuso spiega: "Mancano ancora tante partite, ma dobbiamo recuperare ancora tanti giocatori. Ora dobbiamo recuperare energie, preparare partita dopo partita e poi vedremo dove arriveremo. Il rigore? Non ho visto l'azione, non mi sono accorto di nulla ma rivedendolo ci può anche stare. Bisogna decidere: o non li si danno proprio certi rigori o si rispetta l'interpretazione dell'arbitro".

MILAN-PARMA 2-1 TABELLINO



Kessie (foto Lapresse)

MARCATORI: Inglese (P) al 5’, Cutrone (M) al 10’, Kessie (M)su rigore al 26’ s.t.

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Abate, Zapata, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Mauri (dall’8’ s.t. Borini); Suso (dal 44’ s.t. Castillejo), Cutrone, Calhanoglu.

(Reina, A. Donnarumma, Conti, Laxalt, Simic, Brescianini, Bertolacci, Halilovic, Montolivo).

Allenatore. Gattuso.

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Bastoni, Gagliolo; Grassi (dal 39’ s.t. Ceravolo), Scozzarella (dal 33’ s.t. Stulac), Barillà; Biabiany, Inglese, Gervinho (dal 17’ s.t. Ciciretti).

(Frattali, Bagheria, Gobbi, Gazzola, Deiola, Di Gaudio, Rigoni, Sprocati).

Allenatore. D’Aversa.

ARBITRO: Calvarese di Teramo.

NOTE: spettatori 53.275. Ammoniti Biabiany (P), Borini (M), Iacoponi (P), Castillejo (M)