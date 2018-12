Milan-Parma 2-1, Abate super da centrale. Gattuso: "Si merita queste prestazioni"

Milan-Parma 2-1, Abate super da difensore centrale nella difesa a 4. Gattuso: "Si merita queste prestazioni"

Al termine di Milan-Parma, Gattuso, in sala stampa ha elogiato la bella prestazione di Ignazio Abate. Il terzino rossonero, schierato centrale in una difesa a 4 al fianco di Cristian Zapata (sicuro e attento al centro della difesa) ed è stato uno dei migliori in campo. Bene nei recuperi, sempre concentrato e pronto a sganciarsi in avanti quando il flusso della partita lo consentiva. Il tutto a una settimana dalla bella partita che Abate aveva giocato all'Olimpico contro la Lazio giocando a 3 (con Zapata e Ricardo Rodriguez). Un'ennesima dimostrazione di cuore, impegno e duttilità da parte del 32enne difensore del Milan. E Gattuso sottolinea i grandi meriti di Ignazio: "Ci ha dato una grandissima mano Abate a livello umano e sportivo. E' sempre stato disponibile anche nei momenti difficili, quando c'era da alzare la voce, anche quando ho sbroccato più di una volta e lui mi ha dato una grandissima mano. Si merita queste prestazioni, si è sempre allenato. La cosa più bella è vedere lo spirito e l'attenzione che ci ha messo in un ruolo che non è suo. Ha le caratteristiche per farlo, forse gli manca solo qualche centimetro. Ero preoccupato nello schierarmi oggi con una difesa a quattro, ma avevo visto il Torino fare fatica con una difesa a tre contro il Parma".

Milan-Parma 2-1, Gattuso: "Bakayoko? Mi sembrava di vedere Desailly"

MIlan-Parma porta un'altra bella conferma in casa rossonera: Tiémoué Bakayoko. Il 24enne centrocampista arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Chelsea nell'ultimo mese e mezzo è cresciuto tantissimo. Ruba palloni, raddoppia al momento giusto ed è padrone in mezzo al campo. "La sorpresa più grande è vedere come è migliorato nelle letture delle situazioni di gioco. A livello tattico mi sta sorprendendo, ha creduto fortemente in quello che gli abbiamo fatto vedere a livello di video. E' stato bello vederlo aizzare il pubblico. Prima con il mio secondo Riccio ho detto che mi sembrava di vedere Desailly, anche se forse Bakayoko è anche più tecnico".

Milan-Parma 2-1, Gattuso: "Cutrone? Patrick ha il veleno addosso"

"Abbiamo fatto una buona partita, la squadra ci ha messo cuore e tecnica, complimenti ai ragazzi che credono fortemente in quello che vado a proporre. Sono qui da un anno e ho trovato una squadra disponibile, sempre pronta al confronto: il segreto e' proprio questo. Meriti anche al Parma, la sua posizione in classifica non e' casuale. E' una squadra fastidiosa, che ti crea problemi e difende bene". Gattuso analizza, ai microfoni di Dazn, la vittoria per 2-1 del Milan sul Parma. Un successo in rimonta: al gol di Inglese (50°) hanno risposto prima Cutrone con uno splendido destro al volo (55° azione nata proprio da un recupero di palla da parte di Patrick sulla trequarti di campo) e poi un freddissimo Kessie dal dischetto (71°). Su Patrick Cutrone (7° gol in stagione, 3° in campionato) spiega: "Se sentisse la stanchezza a vent'anni starebbe messo male. Lui ha una dote innata - ha detto l'allenatore del Milan - ha il veleno addosso e vive per il gol. Sono contento per Patrick, ha inciso anche dall'inizio, ha dato continuita' e deve continuare cosi' perche' ha ampi margini di miglioramento".

Milan, Gattuso: "Castillejo? Gli ho detto che si meriterebbe più spazio e che non deve mollare di una virgola"

Gattuso in sala stampa al termine di Milan-Parma ha parlato di Castillejo. Lo spagnolo è entrato negli ultimi 6 minuti di gioco, ma pur giocando poco è piaciuto molto per l'atteggiamento con cui ha affrontato il finale di partita. E l'allenatore del Milan sottolinea: "Ci ho parlato. Gli ho detto che si meriterebbe più spazio e che non deve mollare di una virgola. In questo momento sto sbagliando io, ma non voglio assolutamente che lui a livello mentale si faccia trovare impreparato. Non deve pensare a quanto sia stronzo l'allenatore che lo ha fatto giocare 6 minuti"

MILAN-PARMA, BORINI: "QUESTO MILAN ASSOMIGLIA TANTO A GATTUSO"

“Questo Milan assomiglia tanto a Gattuso, ci alleniamo sempre con grande intensità. Stiamo dimostrando che nonostante le difficoltà possiamo uscire bene da certe situazioni", ha detto Fabio Borini al termine di Milan-Parma a Sky. "Speriamo non sia un caso che quando entro ribaltiamo la partita (ride ndr). Il risultato è dalla nostra parte. Io ho portato energia alla squadra che sembrava, dopo aver subito gol, aveva subito moralmente. Ruolo? Quando gioco mi trovo bene ovinque. Non è facile giocare ogni partita in un ruolo diverso, ma finchè gioco va bene. Rigore? Non ce ne eravamo accorti, pensavamo fosse per il mio giallo.

MILAN-PARMA 2-1 TABELLINO

MARCATORI: Inglese (P) al 5’, Cutrone (M) al 10’, Kessie (M)su rigore al 26’ s.t.

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Abate, Zapata, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Mauri (dall’8’ s.t. Borini); Suso (dal 44’ s.t. Castillejo), Cutrone, Calhanoglu.

(Reina, A. Donnarumma, Conti, Laxalt, Simic, Brescianini, Bertolacci, Halilovic, Montolivo).

Allenatore. Gattuso.

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Bastoni, Gagliolo; Grassi (dal 39’ s.t. Ceravolo), Scozzarella (dal 33’ s.t. Stulac), Barillà; Biabiany, Inglese, Gervinho (dal 17’ s.t. Ciciretti).

(Frattali, Bagheria, Gobbi, Gazzola, Deiola, Di Gaudio, Rigoni, Sprocati).

Allenatore. D’Aversa.

ARBITRO: Calvarese di Teramo.

NOTE: spettatori 53.275. Ammoniti Biabiany (P), Borini (M), Iacoponi (P), Castillejo (M)