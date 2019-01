Milan-Higuain, Chelsea tratta con la Juventus. Blues anche su Kessie

Milan-Higuain, Chelsea tratta con la Juventus. Ma propone solo il prestito

Il Chelsea bussa alla porta della Juventus per Higuain. Il club bianconero è parte in causa assieme al Milan avendo ceduto il Pipita ai rossoneri in prestito oneroso (18 milioni) con diritto di riscatto a giugno (per altri 36 milioni). Il club londinese vorrebbe accontentare Maurizio Sarri, ma solo a certe condizioni: acquisto in con diritto di riscatto. La Juventus invece chiede la cessione a titolo definitivo. Addirittura stando al Daily Telegraph per Higuain il Chelsea - con Marina Granovskaja, braccio destro di Roman Abramovich - non vuole andare oltre un anno di contratto vista la politica sui giocatori che hanno già superato i 30 anni. Su questi termini è più che improbabile la possibilità che Juventus e Milan possano accordare il passaggio del Pipita a Londra.

MILAN, KESSIE: CI SONO CHELSEA E TOTTENHAM

Franck Kessie suscita l'interesse dei top club inglesi. Ci pensa il Chelsea, ma sul centrocampista ivoriano c'è anche il Tottenham che deve colmare il vuoto lasciato dall'addio di Mousa Dembelè (andrà in Cina al Beijing Gouan che sognava di prendere proprio Kessie, ma l'ex atalantino ha resistito alle sirene milionarie della Cina). Difficile pensare che il Milan possa lasciarlo partire a gennaio, anche se Pochettino, tecnico degli Spurs, vorrebbe mettere sul piatto un'offerta da 40 milioni per il club rossonero.

Milan, Sensi e Carrasco restano piste vive sul calciomercato

Il Milan tiene vive le piste che portano al centrocampista del Stefano Sensi del Sassuolo (si punta al prestito con diritto di riscatto, ma il club neroverde prende tempo) e al 25enne attaccante esterno Yannick Ferreira Carrasco del Dalian Yifang (il belga - ingaggio da 10 milioni - piace anche all'Arsenal che però punta al prestito).

Sampdoria-Milan, Conti titolare. Higuain c'è

Gattuso deve ancora sciogliere alcuni dubbi sull'11 titolare del Milan per la sfida di Genova contro la Sampdoria: in gioco la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia. In porta ci sara' Reina, mentre in difesa giochera' Conti a destra, al posto dello squalificato Calabria. Il terzino torna titolare in rossonero dopo ben 472 giorni, e giochera' assieme a Romagnoli e uno tra Musacchio e Zapata. Non sara' l'unico ballottaggio in difesa, perche' il tecnico e' indeciso anche per quanto riguarda la fascia sinistra. Ad oggi, Laxalt e' in vantaggio su Rodriguez. In mediana non dovrebbero esserci novita', con Kessie e Bakayoko assieme a Calhanoglu. In attacco, Castillejo: lo spagnolo dovrebbe giocare con Higuain. Suso verso il forfait. Domani allenamento di rifinitura alle ore 11, prima della partenza per Genova.