Genoa-Milan alle 15 di lunedì 21 gennaio. Caos contro Salvini

Genoa-Milan alle 15, Luca Bizzarri: “Siamo sempre allo stesso punto”. Micchiché (Lega Serie A): "Passo indietro"

“Sento parlare di partite di giorno per evitare gli scontri. Vincenzo Spagnolo fu assassinato il pomeriggio del 29 Gennaio. Dopo venticinque anni di parole siamo allo stesso punto”, è il tweet di Luca Bizzarri dopo la decisione di spostare Genoa-Milan dalle 21 alle 15 di lunedì 21 gennaio. Nei giorni scorsi Matteo Salvini aveva auspicato che il match venisse giocato al pomeriggio. “Dopo la sosta ci sarà Genoa-Milan, in programma di sera. Storicamente i rapporti tra le due tifoserie non sono idilliaci. Preferirei quindi che si giocasse di giorno: il calcio è business, ma è anche gioia. Il diritto alla felicità viene prima dell’incasso”, le parole del Ministro dell'Interno. Quindi l'Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive del Ministero dell'Interno ha dato l'indicazione a cui la Lega Serie A si è adeguata. "Prendiamo atto della decisione dell'Osservatorio e ci dispiace che i recenti episodi ci costringano a fare un passo indietro rispetto ai progressi degli ultimi anni, testimoniati dal fatto che gli ultimi due incontri tra Genoa e Milan al Ferraris sono stati disputati in orario serale. Ci auguriamo che si possa tornare presto alla normalità", ha detto il presidente Gaetano Miccichè.

Genoa-Milan alle 15 di lunedì 21 gennaio. Caos. Cassinelli (FI) attacca Salvini

"La scelta di giocare Genoa-Milan lunedi' pomeriggio alle 15 e' pericolosa prima che folle. Il ministro Salvini spinge per evitare la gara in notturna perche' definita 'a rischio' tra le tifoserie, poi acconsente nel disputarla in un orario di lavoro con lo stadio di fronte a una scuola. Senza calcolare il disagio per il vicino casello autostradale di Genova Est in un giorno feriale. Una soluzione senza alcun senso logico e contro un'ordinanza del sindaco che vieta espressamente manifestazioni di tale portata in orari lavorativi di giorni feriali". E' il commento di Roberto Cassinelli, deputato di FI, in merito alla decisione del Viminale di far disputare il match al pomeriggio. "I tifosi, gli abbonati, gli amanti del calcio hanno il diritto di godere lo spettacolo di Genoa-Milan - spiega Cassinelli - In questo modo si cerca di allontanare la gente dallo stadio, lasciando gradinate e tribune alla merce' dei facinorosi". Dal deputato di FI un appello ad un dietrofront: "La Lega Serie A e il ministro Salvini facciano un passo indietro e confermino l'orario iniziale della partita, lunedi' alle 21. Solo in estrema ratio, domenica alle 15. Mi auguro che vinca il buonsenso, per la citta' e per i tifosi".

Genoa-Milan cambia l'orario del match di serie A: tifosi infuriati. LA PROTESTA

Genoa-Milan alle 15 di lunedì 21 gennaio anziche alle 21 (come inizialmente programmato): una decisione che provoca la rabbia dei tifosi genoani. "Così non si vuole far andare la gente allo stadio", è il commento social dei supporter. Sono oltre 18 mila gli abbonati del Genoa in questa stagione e difficilmente potranno assistere alla sfida contro il Milan, visto che è un giorno di lavoro. Molti fanno sapere di voler "boicottare in ogni caso la partita" e invitano a non recarsi allo stadio Ferraris. Decisione ancora più strana visto che il recente recupero tra Sampdoria e Fiorentina con orario inizialmente previsto per le 17 era stato spostato alle 19 tra le polemiche e una città bloccata per il traffico anche in conseguenza ai disagi per il crollo di Ponte Morandi. Lo stesso Comune di Genova chiese ufficialmente che, dopo quanto accaduto proprio con Sampdoria-Fiorentina, "non venissero più giocate partite al Ferraris in giorni feriali".

Genoa-Milan e Juventus-Chievo cambia l'orario dei match di Serie A

Genoa-Milan, gara valida per la prima giornata di ritorno del campionato di serie A e inizialmente programmata per lunedi' 21 gennaio alle ore 21, e' stata anticipata alle ore 15 su disposizione dell'Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive del Ministero dell'Interno.

Juventus-Chievo, inizialmente prevista per la stessa giornata alle ore 19, e' stata invece posticipata alle ore 20.30. Lo ha reso noto la Lega di serie A con una nota.