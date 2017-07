Milan, Kucka vola in Turchia per 5 milioni



Juraj Kucka lascia il Milan per andare al Trabzonspor. Il 30enne centrocampista slovacco, dopo due stagioni con la maglia rossonera (59 presenze, 4 gol e una vittoria in Supercoppa Italiana) è pronto a iniziare una nuova avventura in Turchia.







Milan e Trabzonspor hanno trovato l'accordo: il cartellino di Kucka è stato valutato 5 milioni di euro. Una buona cessione per il club rossonero visto che Adriano Galliani lo aveva comprato dal Genoa per 3,7 milioni. Il centrocampista firmerà un triennale da 2 milioni a stagione circa