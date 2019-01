Milan, la febbre di Higuain e l'offerta per Piatek al Genoa. MILAN NEWS

L'offerta del Milan per l'attaccante del Genoa, Krzysztof Piatek, arriverà nelle prossime ore. Con la febbre di Higuain (ormai destinato al Chelsea, i rumors danno per quasi fatto un accordo tra i Blues e la Juventus), il centravanti polacco è sempre più obiettivo primario dei rossoneri. Enrico Preziosi valuta il bomber polacco più di 40 milioni di euro (più bonus) e chiede garanzie sul riscatto. No a un prestito oneroso con diritto. La formula privilegiata dal Genoa per Piatek al Milan è l'obbligo. Nelle ultime ore per il bomber classe '95 è arrivata un'offerta da 30 milioni di euro da parte del West Ham che il Genoa ha declinato.

Milan, Higuain assente dalla foto di gruppo. "Febbre". A un passo dal Chelsea

Gonzalo Higuain assente dalla foto di gruppo. Scoppia il giallo sul Pipita a poche ore dalla finale di Supercoppa Italiana e con le voci insistenti di passaggio al Chelsea alla corte di Sarri - che sognava di avere Higuain già in estate e che ora lo aspetta in questa finestra di mercato invernale per risolvere il problema del gol che affligge i blues, con Alvaro Morata in uscita (inizialmente si era parlato di scambio con il Milan, ora pare a un passo dal ritorno in Spagna con la maglia dell'Atletico Madrid). Higuain "era impegnato in un massaggio", fa sapere il Milan, Poi la notizia della febbre con cui il Pipita lotta da stamattina.

Milan, Higuain assente dalla foto di gruppo. I rumors sull'assenza del Pipita dalla foto di gruppo del Milan

Higuain assente nella foto di gruppo postata dal Milan sui social a poche ore dalla finale di Supercoppa Italiana contro la Juventus. Un segnale definitivo di addio del Pipita ai rossoneri (destinazione Chelsea con l'acquisto di Piatek dal Genoa)? Negli scatti sul Twitter del Milan non c’è traccia di Higuain, neppure nella foto che vede tutti i giocatori al completo assieme al principe Abd al-Aziz bin Turki bin Faysal Al Sa'ud.