Morata, più Atletico Madrid che Milan: rumors caldi dalla Spagna

Alvaro Morata sempre più lontano dal Chelsea, ma non troppo vicino al Milan (con i blues e i rossoneri che intrecciano le loro trame legate al destino Higuain e una possibile offerta che potrebbe trovare il gradimento della Juventus). Le ultime indiscrezioni danno l'attaccante spagnolo verso un ritorno in Spagna. E sempre a Madrid, ma questa volta non con la maglia del Real: è l'Atletico che potrebbe prendere l'ex centravanti blanco.

Di Alvaro Morata nei giorni scorsi si era parlato anche in relazione a un possibile trasferimento al Siviglia, ma per il club andaluso è apparsa da subito un'operazione fin troppo onerosa.

Indiscrezioni su Morata e il Barcellona (e anche legate e un interesse del Bayern Monaco), ma la realtà sembra colorarsi di rojoblanco. Addirittura secondo As, pur di andare all'Atletico Madrid Morata sarebbe disposto a ridursi lo stipendio pur di lasciare Stamford Bridge e tentare una nuova avventura: attualmente l'attaccante spagnolo percepisce 9 milioni di euro a stagione dal Chelsea.