Milan, Maldini dice sì. E porta Giampaolo sulla panchina rossonera

Paolo Maldini è pronto a dire sì alla proposta che gli è stata fatta dall'ad rossonero Ivan Gazidis per il ruolo di direttore tecnico del Milan. Secondo gli ultimi rumors l'ex capitano è pronto a firmare il nuovo contratto dopo giorni di colloqui e confronti con la dirigenza. Maldini ha avuto rassicurazioni su budget, sull'autonomia e potrà avere al suo fianco figure di fudicia che lo affiancheranno in questa nuova avventura. Angelo Carbone sarà il nuovo responsabile del settore giovanile milanista poi entreranno nello staff altri due dirigenti indicati da Paolo Maldini.

La prima decisione riguarderà il nuovo allenatore del Milan che prenderà l'eredità di Rino Gattuso. E' caldissimo il nome di Marco Giampaolo, che viene ritenuto il profilo giusto per guidare una squadra che sarà formata da giocatori Under 23 con qualche elemento di esperienza. Nel caso dovessero esserci imprevisti su Giampaolo potrebbe tornare in corsa Eusebio Di Francesco o qualche outsider, ma al momento tutto porta all'attuale tecnico della Sampdoria.

Dopo aver scelto l'allenatore sarà tempo di pianificare il mercato. Il Milan cerca un difensore, un paio di centrocampisti e un esterno d'attacco. Ovviamente sarà fondamentale il discorso delle cessioni e delle plusvalenze per sistemare il bilancio in ottica Fair Play Finanziario: da Donnarumma (Manchester United e Psg in prima fila) a Suso e Kessie, sono tanti i giocatori su cui si dovrà valutare eventuali offerte.