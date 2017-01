Milan, Montella chiede il rinnovo di contratto. E sul calciomercato...

Milan, Montella chiede il rinnovo di contratto al club rossonero



Vincenzo Montella manda un messaggio al Milan sul possibile rinnovo di contratto. A una domanda sul tema, il tecnico rossonero non si è nascosto. "Perché no... quando inizi un progetto in quello che dovrebbe essere un grande ciclo, se c'è fiducia reciproca vuol dire che è il posto giusto. A volte invece i cicli finiscono più velocemente, come mi è successo a Firenze". Montella ha firmato un contratto biennale con il Milan e sarà quindi in scadenza a giugno 2018.



MONTELLA E LE VOCI CHE ALLONTANANO DE SCIGLIO DAL MILAN



"Sta giocando sempre, lo vedo molto coinvolto. Voci di mercato? Ci pensa la società. Mattia lo vedo coinvolto, ha giocato a volte anche con qualche acciacco".



MONTELLA E IL CALCIOMERCATO DEL MILAN



"Galliani è stato molto chiaro. Laddove si può fare qualcosa si farà, altrimenti non c'è nessun problema".



MILAN, MONTELLA SU BACCA E NIANG



"Il rendimento di Bacca è continuo da alcuni anni. Può capitare un calo a livello realizzativo, ma è un grande attaccante. Con questa media-gol potrebbe arrivare a 19 gol. Niang si sta allenando bene, giovedì era squalificato, vediamo lunedi se giocherà. Si sta impegnando molto".



MILAN, ROMAGNOLI RECUPERATO



"Sta bene, si è allenato". Vincenzo Montella conferma il recupero di Alessio Romagnoli dopo l'influenza che lo aveva tenuto fuori nel match di Coppa Italia tra Milan e Torino.



MONTELLA SU BERTOLACCI E SOSA



"Bertolacci è stato fuori a lungo, è un giocatore che permettere di giocare in vari modi. Sosa ha fatto bene. Sono due giocatori funzionali al nostro gioco".