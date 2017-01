Milan, Sosa: offerte dalla Cina e dalla Turchia



Il Principito Sosa ha due offerte dalla Cina. Il centrocampista del Milan piace all'Hebei Fortune e al Beijing Guoan. Il club rossonero lo ha pagato 7,5 milioni in estate e lo venderebbe a 10 milioni.



SOSA IN CINA? IL MILAN FA PLUSVALENZA E CHIUDE PER DELOFEU



Una cessione che porterebbe plusvalenza e qualche soldo per fare mercato. A quel punto Galliani avrebbe maggiore facilità a concludere l'operazione Delofeu (l'attaccante esterno dell'Everton ormai viene spedito in tribuna da Koeman) e magari guardare a qualche occasione nelle ultime ore del calciomercato invernale.



SOSA, OFFERTA DEL FENERBHACE AL MILAN



Sosa ha avuto una proposta anche dal Fenerbahce. Il club turco ha offerto al Milan la stessa cifra pagata dai rossoneri per acquistare l'argentino a giugno e al giocatore un contratto di due anni e mezzo a 5 milioni a stagione. Il Principito per il momento ha rifiutato la proposta di tornare a Istanbul (dove ha giocato - da protagonista - con il Besiktas). Sosa vorrebbe giocarsi le sue chance con il Milan, come playmaker davanti alla difesa o mezzala, soprattutto alla luce della discreta prestazione contro il Torino in Coppa Italia.