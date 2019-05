Milan, Paolo Maldini riflette se restare. Campos più lontano

MILAN, CAMPOS PIU' LONTANO

Luis Campos è più lontano dal Milan. Si raffredda la pista: il dirigente del Lille avrebbe lavorato come consulente esterno. Elliot vuole un manager più operativo e nel cuore del progetto rossonero. Quindi un nuovo direttore sportivo va comunque cercato alla luce dell'addio di Leonardo.

MILAN, MALDINI RIFLETTE SE RESTARE

Paolo Maldini potrebbe restare, se avrà un ruolo non marginale e non di facciata nel nuovo Milan targato Gazidis. Elliott lo vorrebbe confermare: è importante avere una figura che conosce l'ambiente, ancor più in questa fase che vede gli addii di Leonardo e Gattuso. E Maldini, dopo il colloqui a Casa Milan, con l'amministratore delegato riflette sul futuro: a breve darà una risposta al club.

