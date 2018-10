Milan, Paquetà a gennaio. Leonardo: Ibrahimovic? Legame tra noi" AC MILAN NEWS

MILAN-PAQUETA', LEONARDO: "ACCORDO DI BASE CON IL FLAMENGO" - AC MILAN NEWS

Paquetà? “Abbiamo un accordo di base con il Flamengo, ma il mercato apre 3 gennaio e l’ufficialità non può esserci. L’affare comunque è concluso. Sui social? Io seguo tutti, mi piace curiosare e quindi seguo anche Lucas. Avremo tempo di parlarne, deve ancora giocare 10 partite in Brasile ed è in lotta per il titolo”, ha spiegato Leonardo - direttore dell’area tecnica del Milan - alla consegna del Premio Liedholm.

MILAN-IBRAHIMOVIC, LEONARDO: LEGAME ANCHE PERSONALE CON ZLATAN" - AC MILAN NEWS

Ibrahimovic è l'altro nome caldo per rinforzare l'attacco del Milan a gennaio. Leonardo spiega: “Con lui c’è un legame anche personale. Siamo stati insieme al Psg, abbiamo costruito un rapporto e non escludo di averci fatto un pensiero quando siamo arrivati perché è un giocatore che trascina gli altri anche a 37 anni. Attualmente il mercato è chiuso, non dobbiamo pensarci, il nostro obiettivo è continuare con una crescita graduale e tornare ad alti livelli”.

MILAN, LEONARDO: "IL RITORNO UNA SCELTA DETTATA DALLE EMOZIONI" - AC MILAN NEWS

Leonardo sul suo ritorno al Milan. “È stata una scelta dettata dalle emozioni, un po’ come ho fatto in passato perché nella mia vita è sempre stato difficile programmare qualcosa. Quella di aver ricoperto diversi ruoli rappresenta una ricchezza per capire i limiti di ciascuno nel mondo del calcio: giocatori e allenatori vincono le partite, i dirigenti i campionati. La società deve essere equilibrata, guardare a lungo termine con la forza delle proprie idee. Ho fatto sei anni da assistente di Adriano Galliani: è questa la mia vera università, quel Milan era una macchina perfetta di organizzazione e valori”.

Leoanrdo sul Milan giovane: “Ora ha una rosa fatta di tanti giocatori del settore giovanile, ma i ragazzi oggi sono troppo sotto pressione. Non è facile trovare in loro un senso di appartenenza al club e se questo manca vuol dire che stiamo sbagliando tutto”.