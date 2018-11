Milan si qualifica ai sedicesimi di finale in Europa League se...

La vittoria sul Dudelange permette al Milan di salire a quota 10 punti in classifica. Secondo posto in solitario per la squadra di Gattuso, visto che il Betis ha sconfitto per 1-0 l'Olympiacos nel match di Siviglia, mantenendo la prima posizione (11 punti) e lasciando i greci fermi a 7. Ora sarà determinante l'ultimo turno per qualificarsi ai sedicesimi di Europa League: il Milan andrà al Pireo con 3 punti di vantaggio e il confronto diretto vinto a San Siro per 3-1. Ai rossoneri va bene dunque vincere in Grecia (e se mai il Betis non dovesse a sorpresa battere il Dudelange, vincerebbero addirittura il girone), pareggiare, o persino perdere con un gol di scarto. Addirittura anche una sconfitta con due gol porterebbe al passaggio del turno, ma solo dal 4-2 (5-3, 6-4) in poi.

Milan-Dudelange 5-2, Uefa dà due gol a Cutrone. Ma lui 'restituisce' il secondo: "Non l'ho toccata"

La UEFA attribuisce a Patrick Cutrone anche il gol del parziale 2-2 di Milan-Dudelange, precedentemente considerato autogol di Stelvio Cruz. Ma l'attaccante rossonero a fine gara chiarisce: "Devo essere onesto, non ho toccato il pallone. Il secondo gol non è mio, non l'ho toccata. Quando è giusto è giusto e io non l'ho toccata".

Milan-Dudelange 5-2, Calhanoglu: "Ora sto bene fisicamente"

"Il Dudelange ha giocato bene oggi, nel primo tempo abbiamo giocato bene, ma anche loro lo hanno fatto. E' una squadra che merita rispetto. Dopo il loro vantaggio pero' abbiamo reagito molto bene e tutti insieme e cosi' abbiamo vinto", le parole del centrocampista del Milan, Hakan Calhanoglu, ai microfoni di Sky Sport 24, al termine della vittoria della sua squadra contro il Dudelange. "Sono molto contento della mia prestazione, e del gol, sto bene fisicamente, grazie alla squadra - ha aggiunto - E' importante segnare ma io penso solo alla squadra".

Milan-Dudelange 5-2, Gattuso: "Cutrone? Deve migliorare, ma da manuale negli ultimi 16 metri"

"Dopo il loro pareggio e' subentrata un po' di paura, ma la partita l'abbiamo interpretata bene. Partite facili non ce ne sono, loro sanno palleggiare e fino a che stanno in partita ti mettono in difficolta', poi non hanno tenuta fisica e si vede. Oggi l'importante era vincere, sul 2-1 la squadra ha reagito bene e alla fine abbiamo spinto ed e' venuto fuori questo tipo di risultato". Gennaro Gattuso analizza la vittoria per 5-2 del Milan sul Dudelange ai microfoni di Sky Sport 24. Sulla prestazione di Higuain, apparso un po' sottotono, Gattuso spiega: "Secondo me a Higuain faceva male la schiena, a volte faceva fatica a scattare. E' stato bravo pero' a stringere i denti e a fare una buona prestazione, anche se non ha segnato". Elogi per Patrick Cutrone: "Deve continuare a fare gol e migliorare a livello tecnico. Il veleno e il modo in cui si muove negli ultimi 16 metri sono da manuale". Il tecnico del Dudelange ha spiegato che l'ingresso di Suso nel secondo tempo ha spaccato la partita. Gattuso sulla prestazione dello spagnolo sottolinea: "Sul 2-1 ho visto una pressione e una corsa totalmente diversa, dopo l'uno a uno la squadra ha capito che stava toccando il fondo: Suso ha fatto bene ma nemmeno Halilovic mi è dispiaciuto. Ma sono giocatori con caratteristiche diverse", dice Gattuso in sala stampa. José Mauri è stato in lizza per una maglia da titolare alla vigilia (nell'ipotesi di dare un turno di riposo a Bakayoko). Partito dalla panchina, è stato protagonista di un'ottima mezz'ora nel secondo tempo: "Molto contento per lui, lo volevo far giocare titolare, ma poi non ho voluto cambiare troppo la linea mediana. Ma è tra quelli che si allena meglio durante la settimana". Bene Calhanoglu: "Deve buttare giù le porte, perchè ha una grande balistica. Deve provarci, non è un caso che deve tirare da 25 metri, è un giocatore che ha bisogno di stare bene. Adesso fa i cambi di gioco perchè non ha più dolore al piede, prima non stava bene fisicamente. Bisogna dirgli solo grazie per la disponibilità che ha dato". Sulle condizioni di Timo Bakayoko che ha subito un colpo nel finale di Milan-Dudelange: "Botta al collo del piede, speriamo che non sia nulla di grave".

MILAN-DUDELANGE, BORINI "BRAVI A RADDRIZZARE GARA"

"Avevamo gia' visto nel match d'andata che loro erano una buona squadra, noi abbia sbandato, ma siamo stati bravi a rimanere concentrati e a raddrizzarla", le parole di Fabio Borini, ai microfoni di Sky Sport 24, al termine della vittoria per 5-2 del Milan contro il Dudelange. "Non gioco molto, ma anche lo scorso anno per un certo periodo e' stato cosi', io mi rendo sempre disponibile a giocare anche in un ruolo che magari non e' il mio come ho fatto ad Udine - ha aggiunto Borini -. Mi sacrifico molto e giocare in ruoli nuovi mi porta a crescere ulteriormente come calciatore".

MILAN-DUDELANGE 5-2 TABELLINO

MARCATORI: Cutrone (M) al 21’, Stolz (D) al 39’ p.t.; Turpel (D) al 4’, Cutrone (M) al 22’, Calhanoglu (M) al 26’, aut. Schnell (D) al 33’, Borini (M) al 36’ s.t.

MILAN (4-4-2): Reina; Calabria, Simic, Zapata, Laxalt; Halilovic (dal 7’ s.t. Suso), Bakayoko, Bertolacci (dal 13’ s.t. Mauri), Calhanoglu; Cutrone (dal 35’ s.t. Borini), Higuain. (G. Donnarumma, Abate, Rodriguez, Montolivo). All.: Gattuso.

DUDELANGE (4-4-2): Bonnefoi; Jordanov, Schnell, Prempeh; Melisse; Stolz (dal 35’ s.t. Kenia), Kruska, Cruz (dal 30’ s.t. Pokar), Couturier; Turpel, Sinani (dal 42’ s.t. Perez). (Esposito, Malget, El Hriti, Agovic). All.: Toppmoeller.

ARBITRO: Bezborodov (Russia).

NOTE – Spettatori 15.521, incasso 193.693,50 euro. Ammoniti Stolz e Melisse per gioco scorretto, Simic per c.n.r., Zapata e Turpel per proteste. Recupero: 0’ p.t.; 5’ s.t.