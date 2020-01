Milan, Tottenham pensa a Calhanoglu. Scambio Piatek-De Paul? E Paquetà-Suso...

Milan, Tottenham pensa a Calhanoglu al posto di Eriksen

Christian Eriksen all'Inter (accordo a un passo con il Tottenham) potrebbe spingere Hakan Calhanoglu agli Spurs? Oltremanica, il Daily Express fa sapere che l'ex giocatore del Bayer Leverkusen è sulla lista del club guidato da José Mourinho. Non solo: secondo il media turno Aksam, 20 milioni chiesti dal Milan potrebbero essere considerati un possibile punto di incontro tra le società.

Milan, Paquetà: Psg offre 20 milioni. Non bastano

Il Milan, come noto, in queste ore di calciomercato ascolta le possibili offerte su alcuni suoi giocatori (con Romagnoli, Bennacer, Rafael Leao - oltre ovviamente a Ibrahimovic e Theo Hernandez - intoccabili, giocatori cardine del progetto rossonero), ma a certe condizioni. Suso, Piatek e Paquetà sono sul mercato a patto che arrivino proposte di acquisto a titolo definitivo e non attraverso prestiti con diritti di riscatto. Non solo. Sotto certe cifre non si scende. Ecco perchè l'interesse del Psg di Leonardo per Paquetà non è stato preso in considerazione. O meglio: il brasiliano viene valutato attorno a quota 30-35 milioni, soldi che da Parigi non sono stati offerti (Paris Saint Germain ne ha messi 20 sul piatto rossonero, cifra che non può bastare perchè rappresenterebbe una minuslvalenza in bilancio).

Intanto Stefano Pioli manda un messaggio molto chiaro all'ex stella del Flamengo: "Deve avere la convinzione di essere un giocatore completo che deve giocare di qualità e quantità, deve diventare più determinante nella fase conclusiva, o fai gol o lo fai fare. Ha fatto bene per impegno, è mancato nelle cose dove uno come lui deve trovare la giocata vincente".

Piatek-De Paul, scambio Milan-Udinese?

Piatek va o resta al Milan? Al Pistolero sono stati accostati diversi club di Premier League. In ordine temporale e di rango i principali sono stati Tottenham (che avrà a lungo fuori Harry Kane) e Manchester United in difficoltà (5° in Premier League a 6 punti dalla zona Champions occupata dal Chelsea). Ma rumors e sondaggi non hanno mai portato, sin qui, a un'offerta d'acquisto a titolo definitivo sopra i 30 milioni di euro. In più, il calciomercato si chiude il 31 gennaio. Il Milan non pensa di privarsi di Piatek nelle ultimissime ore. Se cessione deve (eventualmente) essere va maturata entro pochi giorni per poter programma un suo sostituto in rosa (nei giorni scorsi era caldo il nome di Andrea Petagna - ex rossonero e centravanti della Spal). Una voce clamorosa e a sorpresa è stata lanciata da "La Repubblica", secondo cui Augustin Jimenez, presente mercoledì a Casa Milan, ha proposto al Milan Rodrigo De Paul. E si sarebbe parlato di una eventuale trattativa con l'Udinese per il trequartista argentino con un clamoroso scambio con Piatek.

Milan, Suso: la situazione sul mercato

Capitolo Suso. "Si sta allenando benissimo, è disponibile per giocare", ha detto Stefano Pioli alla vigilia di Brescia-Milan. E' però fuori di dubbio che in queste settimane lo spagnolo abbia perso posizioni a vantaggio di un Samu Castillejo in gran spolvero tra gol, assist e tanta corsa sulla fascia. Si continua a parlare di Suso in uscita dal Milan, ma l'offerta giusta sin qui non è mai arrivata. Lo scambio con Under della Roma resta un'ipotesi, i sondaggi di alcuni club spagnoli (Siviglia e Valencia) non hanno portato ad affondi significativi per lui. Qualche mese fa il giocatore veniva valutato 38 milioni (la sua clausola in uscita) o comunque attorno a quota 30. Oggi probabilmente 25 mln cash potrebbero aprire una trattiva. Però i giorni passano, il mercato tra poco più di una settimana andrà a chiudersi e se Suso dovesse mai partire il Milan dovrebbe anche avere il tempo per prendere un suo sostituto (il 24enne Adnan Januzaj della Real Sociedad o il 26enne belga Yannick Carrasco tornato di moda in queste ore dopo che si pensò a lui dodici mesi fa).