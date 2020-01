Dani Olmo addio Milan: Lipsia-Dinamo Zagabria, accordo a cifre astronomiche

Dani Olmo sarà un giocatore del Lipsia. Il talento della Dinamo Zagabria - a lungo accostato al Milan (ma i rossoneri non hanno mai partecipato ad aste per il trequartista spagnolo) - giocherà in Bundesliga (dove la sua nuova squadra è prima in classifica dopo 18 giornate con 4 punti di vantaggio sul Bayern Monaco). Il club croato e quello tedesco hanno trovato l'accordo sul cartellino per 30 milioni di euro più una serie di bonus che potrebbero portare la cifra attorno a quota 45-50. Operazione dai costi molto alti per un talento importante, che però sarebbe stato a 18 mesi dalla scadenza del suo contratto con la Dinamo Zagabria (con l'intenzione già chiara da tempo di non rinnovare).

Dani Olmo firmerà un contratto di 5 anni e mezzo. Dopo essersi messo in mostra in Champions League e aver vinto il campionato europeo Under 21 con la maglia della nazionale spagnola, ora l'ex canterano del Barcellona punta a fare un nuovo salto di qualità e guadagnare la convocazione di Luis Enrique in vista di Euro 2020.