Morata al Milan? Addio vicino al Real Madrid... MORATA-MILAN I RUMORS



MORATA al Milan: i tifosi rossoneri sognano. Il club di via Aldio Rossi è infatti disposto ad investire forte sull'attaccante del Real Madrid (chiuso da Benzema, ma comunque autore di 15 gol in 26 presenze quest'anno). La nuova proprietà cinese del Milan, guidata da Yonghong Li, si è posta come obiettivo quello di prendere un grande attaccante e il nazionale spagnolo, secondo 'Marca', è la bandiera di questo progetto.



MORATA-MILAN, OBIETTIVO PRIMARIO PER I ROSSONERI



Morata è diventato l'obiettivo numero uno del Milan in vista della prossima stagione che vedrà i rossoneri tornare in Europa. I primi contatti hanno già avuto luogo alcune settimane fa e le fondamenta dell'operazione sono già state gettate.



MORATA AL MILAN? AL REAL MADRID 60 MILIONI



L'attaccante spagnolo accoglierebbe con favore il trasferimento, se il Real Madrid aprisse alla possibilità di venderlo che non è ancora confermata, anche se tutto punta a questo. Il prezzo per la cessione di Alvaro Morata sarebbe di circa 60 milioni di euro. In questo modo il Milan brucerebbe la concorrenza di club come il Manchester United di Mourinho e il Chelsea di Conte (che sembra aver virato su Lukaku dell'Everton).



MORATA E LE NOZZE... COL MILAN



MORATA conosce bene la Serie A, dove ha giocato due stagioni con la maglia della Juventus, oltre al fatto che la sua futura moglie - si sposeranno a Venezia a metà giugno - è italiana. E dopo, forse, le nozze con il Milan...