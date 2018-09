Temptation Island Vip, Valeria Marini dietro uno scoglio con un tentatore. TEMPTATION ISLAND VIP NEWS

Valeria Marini è già una regina di Temptation Island Vip dopo la prima puntata. La showgirl è un vulcano di energia, regala siparietti comici e poi... si è avvicinata al tentatore spagnolo Ivan Gonzalez.

Temptation Island Vip, Valeria Marini e il tentatore spagnolo Ivan Gonzalez: scoccherà la scintilla? TEMPTATION ISLAND VIP NEWS

Tra Valeria Marini e Ivan Gonzalez sembra esserci un feeling naturale. I due hanno si sono allontanati dal gruppo e hanno cercato dei posti non visti dalle telecamere. In due occasioni Valeria Marini e il tentatore Ivan Gonzalez si sono appartati per un paio di minuti: prima in bagno e poi al mare, dietro uno scoglio. Scoccherà la scintilla o sarà solo un fuoco di paglia? Alle prossime puntate di Temptation Island Vip la risposta...

Temptation Island Vip fa il suo esordio sul campo degli ascolti tv con una share del 19.85% pari a (leggi)