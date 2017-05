Totti al Milan: il sogno di Salvini ora che non c'è più Berlusconi

TOTTI AL MILAN, SALVINI SOGNA IL MILAN



"Se lui vuole continuare a giocare ma la Roma non lo vuole più come calciatore, lo vorrei al Milan. Domani mattina vorrei vedere Totti con la maglia rossonera, è un grande". Lo ha confessato il leader della Lega Nord e tifoso milanista Matteo Salvini a Radio Cusano Campus.



TOTTI AL MILAN: BERLUSCONI E LA LOGICA DI NON STRAPPARE LA BANDIERA DI ROMA



"Mai pensato di acquistare Totti: mi sarebbe piaciuto vederlo al Milan, ma le bandiere non si comprano, né si vendono. Vedo un Totti magari non più in campo, ma protagonista sempre nella Roma". Parole che Silvio Berlusconi ha ripetuto spesso quando era presidente del Milan. Anche negli anni in cui il club rossonero era dominante sul mercato, l'ex patron è sempre stato frenato da questa volontà di non strappare la bandiera Totti da Roma.