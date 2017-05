Totti ritiro: Roma, caccia al biglietto per il 28 maggio. E Francesco...

TOTTI RITIRO, CACCIA AL BIGLIETTO PER ROMA-GENOA DEL 28 MAGGIO

Saranno circa 50 mila gli spettatori che domenica sera assisteranno alla sfida tra Roma e Juventus, ma il tutto esaurito allo stadio Olimpico sarà per Roma-Genoa in programma il 28 maggio. Per quella che potrebbe essere l'ultima partita di Francesco Totti è partita la caccia al biglietto, con lunghe code nei diversi punti vendita della Capitale. E dopo poche ore dalla messa in vendita dei tagliandi erano gia' esaurite curve e distinti (disponibili solo le tribune). A Trigoria si aspettano il pienone come non si verifica ormai da anni per celebrare al meglio l'addio al calcio del n.10 giallorosso.



TOTTI RITIRO, VENTURA: "DISPIACERE, CALCIATORE CHE CI HA DELIZIATO"



"Per chi ama il calcio e' un dispiacere perdere un calciatore che ci ha deliziato. Quando un grande campione come TOTTI lascia, resta l'amaro in bocca perche' perdiamo un grandissimo giocatore. Non c'e' un TOTTI di domani, ma tanti giovani che possono avere lui come modello a cui ispirarsi". Lo ha detto il ct della Nazionale Gian Piero Ventura, nel corso di un evento organizzato da Eni nei suoi laboratori di Bolgiano.



TOTTI RITIRO, MALAGO', UN RUOLO AL CONI PER TOTTI? LUI PUO' FARE TUTTO



"In questi giorni a Roma c'è di tutto, Roma-Juve domenica, dopo tre giorni Lazio-Juve finale di Coppa Italia, con la Juve che si allenerà al centro di preparazione Olimpica dell'Acquacetosa del Coni, poi si preannuncia un altro boom per Roma-Genoa per le questioni legate a TOTTI. Se vedo per lui un ruolo al Coni? TOTTI può fare tutto". Il rieletto presidente del Coni, Giovanni Malagò, si esprime così su Francesco TOTTI che il 28 maggio potrebbe giocare la sua ultima partita con la Roma per intraprendere un ruolo da dirigente. Il numero uno dello sport italiano ha poi continuato ad elencare i numerosi eventi, non solo calcistici, che ospiterà la città di Roma nei prossimi giorni. "Inoltre abbiamo gli Internazionali di tennis dove non si trova più un biglietto, a seguire avremo il concorso ippico di Piazza di Siena, poi il Golden Gala, siamo sotto pressione. Poi l'altra cosa bellissima sarà la presenza del presidente della Repubblica che verrà a conoscere tutte le Istituzioni sportive del paese il 12 giugno qui al Foro Italico".



TOTTI RITIRO, ANCELOTTI: DEVE DECIDERE LUI NON ALTRI



"Bisogna smettere quando lo pensi tu, non lo devono dire gli altri". L'allenatore del Bayern Monaco, Carlo Ancelotti, si esprime così sul possibile ritiro del capitano della Roma, Francesco TOTTI, nel corso del suo intervento a 'Edicola Fiore' su Sky.



TOTTI RITIRO? PENSO SOLO ALLA JUVE, IL RESTO VERRÀ DOPO



"Oggi ho risposto con una battuta all'ennesima domanda sul mio futuro. Io so solo che domenica arriva a Roma la Juve, io penso solo a quello perche' stiamo lottando fino alla fine in campionato e la Roma viene prima di tutto. Il resto verra' dopo e ci sara' tempo per parlarne". Lo ha scritto nella trada serata di ieri, su facebook e twitter, il capitano della Roma Francesco TOTTI.