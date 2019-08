Vino rosso fa dimagrire? Un bicchiere vale un'ora di palestra? Ecco la verità

Un bicchiere di vino rosso fa dimagrire? Un bicchiere di vino rosso bevuto alla sera, equivale a un’ora di palestra? La notizia ha fatto il giro del web nei giorni scorsi poggiando su ricerca americana che avrebbe confermato che il vino rosso fa dimagrire e seguendo alcune accortezze può essere tranquillamente paragonato ad un'ora di palestra in termini di sostegno nel dimagrire in fretta. Stando a queste news il vino rosso farebbe dimagrire perché contiene resveratrolo, una sostanza che impedisce alle cellule adipose di aumentare la loro densità. In questo modo diventa più difficile per il grasso accumularsi. Ma non è vero. Trattasi di bufala. Ecco la verità.

Un bicchiere di vino rosso fa dimagrire? La verità sul bicchiere di vino rosso che bevuto la sera equivarrebbe a un'ora di palestra

La fake news sul vino rosso che fa dimagrire e sul bicchiere di vino rosso che, bevuto alla sera, equivale a un’ora di palestra, è stata smontata dallo stesso ricercatore americano, Jason Dyck. Lo studio, infatti, era stato condotto su una particolare sostanza, il resveratrolo, presente anche nel vino, che in dosi massicce aiuterebbe le prestazioni sportive. “Ottenere lo stesso risultato solo bevendo vino – spiega Dyck – significherebbe bere tra le 100 e le 1000 bottiglie al giorno”.

Vino rosso benefici: ecco perché berlo (senza eccessi) fa bene all'organismo - Salute e benessere

Il vino rosso non fa dimagrire ma ha altri effetti benefici sull'organismo. Altre ricerche permettono infatti di dire con un discreto livello di certezza che questa bevanda è utile anche per regolare la pressione sanguigna. In particolare, il vino rosso permetterebbe di abbassarla e di ridurre così il rischio di malattie cardiovascolari, ictus e infarto.