Whatsapp non funzionerà più su alcuni telefoni. WHATSAPP, ALLARME

Chi ha un BlackBerry o un Nokia S40 potrà continuare ad utilizzare WhatsApp fino alla fine dell'anno e non solo fino alla fine del mese di giugno. Lo scorso anno, la app di messaggistica aveva annunciato che avrebbe 'tagliato' tutti i dispositivi BlackBerry e Nokia a partire dal 30 giugno 2017. I piani, però, almeno in parte sono cambiati. Nessuna proroga, invece, per i dispositivi Nokia S60. Nessuna conferma, invece, sul contenuto di alcuni screenshot pubblicati su Twitter, secondo cui la scadenza di WhatsApp per alcuni device sarebbe stata rinviata alla fine del 2018.



WhatsApp non sarà più disponibile su alcuni modelli di smartphone che girano con le vecchie piattaforme software Nokia S40 e Symbian S60 e con Blackberry OS e Blackberry 10. Come annunciato in precedenza dalla stessa azienda di proprietà di Facebook, il blocco Whatsapp è imminente. Speranze, invece, per gli utenti degli smartphone BlackBerry BBOS e BB10: come annunciato in un’intervista a Whatsappen.nl dal co-fondatore di Whatsapp Brayan Ekton, per loro Whatsapp sarà esteso per altri sei mesi.





Whatsapp sarà ko invece per tutti gli smartphone con Android Gingerbread 2.3, i device mobili Windows 7 e gli iPhone con iOS 6.





Che cosa significa in concreto? Chi usa Whatsapp con uno di questi smartphone sarà di fatto obbligaot ad acquistare un nuovo smartphone se vorrà continuare a usare WhatsApp.





Perché Whatsapp non sarà più disponibile per questi device? I dispositivi con le vecchie piattaforme software Nokia non permettono agli utenti di poter sfruttare a pieno le potenzialità di Whtasapp.





Infine, i possessori degli smartphone sui cui WhatsApp sta per andare fuori uso, anche se non potranno trasferire direttamente le vecchie chat Whatsapp su una nuova piattaforma, potranno salvarle e inviarle sui dispositivi tramite email.