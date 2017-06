Milan, rivelazioni sul caso Donnarumma

"La scelta di Raiola e di Donnarumma è logica considerando la complessità della situazione del Milan", ha affermato il direttore di Affaritaliani.it, Angelo Maria Perrino, in collegamento con Telelombardia dopo le rivelazioni di Affari sul caso del portiere del Milan (vedi box a lato a destra).

"Al momento del closing con i cinesi mancavano 300 milioni di euro ed è stato chiamato da Fininvest il fondo americano Elliott come garanzia. Ma il prestito deve essere restituito entro 18 mesi. Ecco spiegata la preoccupazione di Raiola e Donnarumma, figlia dell'incertezza del club rossonero. Non c'entrano la lealtà e l'attaccamento alla maglia", ha spiegato Perrino. Da qui la richiesta di una clausola rescissoria da parte del giocatore che lo coprisse dal rischio, che il Milan non ha accettato.

"Nel business plan si parla di ricavi per 200 milioni di euro dal mercato asiatico, ma il Real Madrid che è la società numero uno in Asia ne fattura 180. Ci sono poi altre stranezze che probabilmente esporranno il Milan ad una fase di incertezza. Dai primi movimenti sul mercato sembra una società ricca? Certo, la società è stata appena ricapitalizzata, ha denaro fresco e dev'essere rilanciata per consentire il ritorno degli investimenti, ma una società finanziariamente ricca non è necessariamente una società solida con un business plan che tiene in equilibrio costi e ricavi".

"Se i cinesi non restituiscono quei 300 milioni tra 18 mesi il Milan potrebbe finire nelle mani del fondo Elliot, che ha ottenuto come garanzia del prestito il pacchetto di controllo. Ma Elliot fa investimenti finanziari, non gestisce aziende. Una fonte vicina ai massimi livelli di Elliott - aggiunge Perrino - mi ha rivelato che in quel caso non ci sarebbe una liquidazione del Milan bensì la volontà di vendere tutto per rientrare dall'investimento. Paradossalmente alla fine il Milan potrebbe anche tornare nelle mani di Silvio Berlusconi e della Fininvest", conclude il direttore di Affari.