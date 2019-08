Modric al Milan? Zidane non lo convoca per Real Madrid-Salisburgo. E poi...

Modric-Milan, gli indizi rossoneri

Modric al Milan è un sogno difficile, non impossibile. Nessuna trattativa ufficiale avviata con il Real Madrid, ma qualcosa si muove. Piccole tessere di un puzzle di mercato che può regalare qualche speranza ai tifosi del Diavolo. Il centrocampista croato sarebbe la ciligina sulla torta rossonera: l'innesto di qualità, carisma ed esperienza in una squadra costruita con tanti talenti Under 25 o giù di lì.

Modric al Milan? Zidane non lo convoca per Real Madrid-Salisburgo

A livello di ingaggio il Milan può offrire a Modric un triennale da 7 milioni netti a stagione (più bonus) per tre anni. Il discorso con il Real Madrid si potrebbe aprire se i blancos completeranno dei colpi importanti in entrata (al di là di Pogba, piace molto il 22enne dell'Ajax, Donny van de Beek). I rapporti tra il Milan e Florentino Perez sono ottimi e lo testimonia anche il recente passaggio di Theo Hernandez in rossonero. La trattativa potrebbe definirsi su una cifra attorno ai 20 milioni per il 34enne Pallone d'Oro. Intanto Modric non è stato convocato da Zidane per l'amichevole in Austria contro il Salisburgo: secondo AS, il giocatore non avrebbe nessun problema fisico. Il quotidiano spagnolo si chiede quindi se quella del tecnico del Real Madrid non sia una decisione tecnica...

Modric, nuovo like social al Milan

Intanto Modric continua a mettere like al il Milan. Dopo quello su Instagram per l’esordio in campionato dei rossoneri contro l’Udinese, adesso è arrivato il “mi piace” al post sul successo rossonero nella Supercoppa 2011 contro l’Inter a Pechino.

MILAN - Suso, Andrè Silva, Correa e Donnarumma: il punto sul calciomercato rossonero

In pillole. Il Lione pensa concretamente a Suso ("E' uno dei profili che stiamo seguendo", ha detto il presidente Aulas a RMC SPORT): servono 35 milioni per convincere il Milan a vendere trequartista spagnolo che è partito bene in precampionato, trovando un ottimo feeling con Giampaolo. Se Suso non venisse venduto in autunno partiranno le trattative per il rinnovo di contratto (attualmente in scadenza nel 20229, con adeguamento dell'ingaggio e l'idea rossonera di togliere la clausola da 40 milioni. Correa: il club rossonero non molla la presa per l'attaccante argentio e porta avanti la trattativa con l'Atletico Madrid: secondo la Gazzetta ci sono stati nuovi contatti tra le società per parlare dell'argentino. Andrè Silva al Monaco: tutto fermo. Il proprietario del club monegasco, Rybolovlev, non vuole spender 30 milioni di euro per l'attaccante portoghese, mentre il Milan non prende in considerazione lo scambio alla pari con Pellegri. Donnarumma: Il Psg manda Kevin Trapp all'Eintracht Fraconforte e Gigio può tornare davvero nel mirino del club francese. A giugno venne rifiutata la proposta di 20 milioni più Aerola. Con 50-60 milioni cash l'affare potrebbe decollare. Ma prima di fare nuovi colpi, il Paris Saint Germain dovrà vendere Neymar. Situazione molto spinosa per Leonardo...