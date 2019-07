MONDIALI NUOTO 2019, QUADARELLA TRIONFA NEI 1500 SL E PRIMO ORO ITALIA

Simona Quadarella conquista la prima medaglia d'oro dell'Italia ai campionati del mondo di Gwangju. La ventenne romanatrionfa nei 1500 stile libero in 15'40"89, nuovo record italiano chemigliora quello fatto segnare da Alessia Filippi ai Mondiali di Roma2009 (15'44''93).

Alle sue spalle la tedesca Sarah Kohler e la cineseJianjiahe Wang. Assente la campionessa in carica e primatistamondiale, la statunitense Katie Ledecky, miglior tempo in batteria che ha rinunciato per un virus intestinale.

MONDIALI NUOTO 2019, QUADARELLA "SAPEVO DALL'INIZIO CHE AVREI VINTO"

Scorrono lacrime di gioia sul viso di Simona Quadarella, oro nei 1500 stile libero ai Mondiali di Gwangju. "L'assenza della Ledecki? Questi ritiri ci sono perche' non sei in grado di stare li'... - spiega la 20enne romana ai microfoni di Raisport - La notizia della sua assenza mi ha spiazzato, non sapevo se sarebbe stato un bene o un male. Saro' stata fortunata, ma la fortuna va a chi si impegna, perche' ero la seconda".