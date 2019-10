Napoli, Allan: distorsione al ginocchio. Napoli-Atalanta finisce in Parlamento

Napoli, Allan: distorsione al ginocchio

Il Napoli prova a mettersi alle spalle le polemiche e i rimpianti dopo il pareggio casalingo di mercoledì sera al San Paolo contro l'Atalanta. La squadra di Ancelotti e' tornata in campo a Castelvolturno per preparare il match in programma sabato a Roma all'Olimpico, contro i giallorossi di Fonseca. Squadra divisa in due gruppi: chi ha giocato contro l'Atalanta ha svolto lavoro di scarico, gli altri uomini della rosa sono stati impegnati in riscaldamento a secco, torello e seduta finalizzata al possesso palla. Chiusura con partitella a campo risotto ed esercitazioni al tiro. Manolas e Hysaj si sono allenati in gruppo. Contro la Roma non ci sarà Allan. Dopo l'infortunio in Napoli-Atalanta, il centrocampista si e' sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato un trauma distorsivo del ginocchio destro con interessamento del tendine popliteo. Il brasiliano dovrebbe tornare a disposizione dopo la sosta.

Napoli-Atalanta finisce in Parlamento: interrogazione al ministro dello Sport

Napoli-Atalanta continua a portare polemiche dopo il pareggio per il gol del 2-2 di Ilicic, viziato da un contatto precedente in area nerazzurra tra Kjaer e Llorente che l'arbitro Giacomelli ha scelto di lasciar correre. I senatori di fede azzurra Gianni Pittella e Gaetano Quagliariello (presidente del Napoli Club Parlamento) hanno presentato un'interrogazione al ministro dello sport. "Dopo quanto accaduto nella partita Napoli-Atalanta, il governo assuma iniziative per assicurare a milioni di appassionati di calcio la regolarità e l'imparzialità del campionato di Serie A"

NAPOLI E ATALANTA TESTA A TESTA PER LA CHAMPIONS SECONDO LE QUOTE DEI BOOKMAKERS

Cinque squadre in quattro punti, a ridosso della zona Champions League. Dopo dieci giornate la caccia ai primi quattro posti in Serie A è diventata accesissima, grazie alla grande partenza di Atalanta e Cagliari e la conferma ad alti livelli delle due romane. Tra tutte spicca la squadra di Gasperini, ancora terza dopo il pareggio con il Napoli e in prima fila per il piazzamento nella top 4 del campionato: il colpo nerazzurro per il secondo anno consecutivo, riferisce Agipronews, vale 1,72 sul tabellone Snai, la quota più bassa (dando per scontata la qualificazione di Juve e Inter) dopo quella del Napoli. Gli azzurri sono scivolati al sesto posto ma gli analisti confermano la fiducia ad Ancelotti e i suoi, dati a 1,13. Bene anche la Roma, quarta dopo la netta vittoria a Udine e offerta a 2,75, di un soffio davanti alla Lazio, indietro di un punto e piazzata a 3,00. Molto più complicata la strada del Cagliari, al momento settimo a pari punti con il Napoli; difficile dire se il gran momento rossoblù continuerà fino a fine stagione, ma anche Maran dice la sua in lavagna, dove l'impresa è data a 40 volte la posta.