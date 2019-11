Napoli, De Laurentiis: "Arbitri? Tabula rasa". Napoli in ritiro, Ancelotti non è d'accordo

NAPOLI, DE LAURENTIIS, 'ARBITRI? FARE TABULA RASA, MANDARE TUTTI A CASA'

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis all'attacco: "Il problema arbitrale è serio e complesso e non vuole essere affrontato. Bisognerebbe fare tabula rasa, bisognerebbe mandare tutti a casa", spiega, ai microfoni della radio della società azzurra. "Gli arbitri dovrebbero essere tutti stranieri e ben pagati. Se sbagliano vanno multati, al terzo sbaglio vai a casa -sottolinea il numero uno del club partenopeo ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli-. Perché non devono esserci cartellini rossi e gialli per gli arbitri? Perché c'è questa ostinazione a non capire che il Var deve essere un aiuto? Per ogni tempo ci vorrebbe una chiamata dell'allenatore avversario e dell'allenatore nostro. Se tu dai per due volte in una partita la possibilità di chiamare la Var ad entrambi gli allenatori, quanto tempo perdiamo? Non tanto. Si perde più tempo come si fa ora, visto che l'arbitro non sa tenere l'autorità in campo". "L'arbitro non si rende conto che questi sono ragazzi, che sono in debito d'ossigeno perché stanno giocando, e non capisce che si sentono mortificati da dei torti -prosegue De Laurentiis-. Ed è normale che c'è un innalzamento della temperatura, che l'arbitro non può risolvere cacciando il rosso o il giallo. Mica è un film di Totò. L'arbitro non è una macchietta, perché dobbiamo farla diventare tale? Lui deve essere l'imparzialità fatta persona".

NAPOLI, DE LAURENTIIS, 'MERCATO? SE CI SONO OCCASIONI DA NON PERDERE...'

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, si esprime così sul mercato invernale: "Su quella fascia siamo a posto, abbiamo anche Hysaj, abbiamo Di Lorenzo e Maksimovic che a volte ha giocato lì. Non c'è bisogno di andare sul mercato". Poi "il mercato si fa anche quando ti capitano delle occasioni che non puoi perdere. Il mercato è un mondo in itinere", conclude De Laurentiis ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

NAPOLI, ANCELOTTI, 'RITIRO? NON D'ACCORDO MA RAPPORTO CON SOCIETA' NON CAMBIA'

L'allenatore del Napoli, Carlo Ancelotti, commenta la decisione del club di mandare in ritiro la squadra fino a domenica. "Devo dire che non sono d'accordo con questa decisione presa dalla società ma devo accettarla''. Il tecnico del club partenopeo sottolinea: "Il mio rapporto con la società non cambia, il presidente mi ha chiamato cinque minuti fa per farmi gli auguri per l'onomastico -prosegue Ancelotti in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions contro il Salisburgo. È una decisione presa dal club, ma resta un dettaglio insignificante per quello che invece è l'obiettivo di domani''. ''La notizia del giorno è che domani abbiamo una gara importante che ci deve permettere di passare il girone di Champions, è un obiettivo per tutti noi e sappiamo quanto è difficile. Siamo concentrati su quello, sul cercare di fare una gara di alto livello. Tutto il resto sono dettagli, sui quali si può essere d'accordo o meno", conclude il tecnico di Reggiolo.

NAPOLI, ANCELOTTI, 'PREOCCUPATO PER CLASSIFICA MA MANTENGO LA CALMA'

"Se non fossi preoccupato sarei superficiale, la classifica mi preoccupa ma mantengo la calma, la mente fredda, credo sia giusto valutare bene la situazione per cambiarla". L'allenatore del Napoli, Carlo Ancelotti, si esprime così sul momento difficile degli azzurri sono settimi in Serie A a 11 punti dalla Juventus capolista. "La squadra ha fatto vedere determinate cose, sorprende ancora di più quando non le mostra. Per fortuna domani c'è la Champions che l'abbiamo gestita bene e speriamo di continuare così", aggiunge Ancelotti in conferenza stampa alla vigilia del match con il Salisburgo.