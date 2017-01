Novak Djokokic ko all'Australian Open: "Istomin ha giocato meglio di me"

AUSTRALIAN OPEN, DJOKOVIC ELIMINATO DA ISTOMIN AL SECONDO TURNO

"I miei complimenti a Istomin, non c'è dubbio, ha giocato meglio di me nei momenti decisivi". Parole di elogio al tennista uzbeko numero 117 del mondo, Novak DJOKOVIC dopo la sconfitta al secondo turno degli Australian Open, torneo che lo vedeva campione uscente. "E' stato sempre in partita giocando con aggressività -aggiunge il numero 2 del mondo-. Ha servito molto bene, non c'era molto da fare. Certamente non sono contento per la mia partita ma devo fare i complimenti al mio avversario". "La sconfitta? Non credo che sia una questione fisica. Dopo quattro ore e mezzo sia io che il mio avversario non sembravamo così stanchi anche se è chiaro che non è stata una passeggiata. Non sono abituato a perdere al secondo turno qui a Melbourne, ho sempre giocato bene negli ultimi 10 anni vincendo 6 titoli. Certo che sono dispiaciuto ma devo accettare il risultato", conclude DJOKOVIC.



DJOKOVIC ELIMINATO AL PRIMO TURNO DELL'AUSTRALIAN OPEN DA ISTOMIN



Novak Djokovic è fuori dagli Open d'Australia. Prima testa eccellente a cadere nello Slam. Fuori il campione in carica e numero due del mondo. Djoker non è più lui da qualche mese a questa parte e non è un caso che abbia perso il primo posto del ranking mondiale a vantaggio di Andy Murray. Nole è stato battuto a sorpresa dal semisconosciuto uzbeko Denis Istomin, con il punteggio di 7-6 (8), 5-7, 2-6, 7-6 (5), 6-4. Il 30enne tennista uzbeko che ha eliminato Djokovic e' arrivato agli Australian Open grazie a una wild card, e alla fine dell'anno scorso occupava la 105ma posizione nel ranking mondiale.



DJOKOVIC non perdeva al secondo turno degli Australian Open dal 2006 e non usciva dopo due match in una prova dello Slam da Wimbledon 2008. Istomin in carriera, nei 5 precedenti incontri, aveva strappato un solo seta Novak, vincendo contro un top ten una volta sola in 33 incontri. Djokovic negli ultimi 7 anni non aveva mai perso un set nella prima settimana dell'Australian Open al Melbourne Park.