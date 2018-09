Pensioni, QUOTA 100 'per i giovani'. La mossa di Salvini. PENSIONI NEWS

Matteo Salvini non molla su quota 100 nella riforma pensioni. Dopo che nei giorni scorsi aveva rilanciato sulla pensione anticipata a 62 anni (+38 di contributi), ora sul suo profilo Facebook spiega che questa misura non aiuterà solo chi vuole uscire dal mondo del lavoro, ma anche i giovani che cercano di inserirsi in modo stabile. “Dopo le ingiustizie e le sofferenze causate dalla Legge Fornero, la nostra priorità era ed è restituire il diritto alla pensione a milioni di italiani: stiamo lavorando per questo. Obiettivo: quota 100, permettendo così anche l’ingresso di tanti giovani nel mondo del lavoro. Dopo l’immigrazione ora tocca all’economia”

PENSIONI, UVA (M5S): "Taglieremo le pensioni d'oro superiori ai 4500 euro netti"

Dopo i vitalizi arriva il taglio delle pensioni d'oro. L'annuncio è del capogruppo M5S alla Camera, Francesco D'Uva. "Tra gli assurdi privilegi voluti dalle vecchie forze politiche, che hanno contribuito ad aumentare il divario tra ricchi e poveri, ci sono anche le pensioni d'oro. Ma abbiamo una bellissima notizia da darvi: cosi' come gia' fatto alla Camera con i vitalizi, ci apprestiamo a tagliare anche le pensioni d'oro!", scrive su Facebook. "Senza dubbio nel nostro Paese c'e' bisogno di maggiore equita' sociale visto che per troppo tempo pochi individui hanno goduto di vergognosi privilegi, mentre il resto della popolazione ha subito le ingiustizie della vecchia politica. Nel contratto di governo avevamo inserito il taglio delle pensioni d'oro superiori ai 5 mila euro netti - aggiunge -. Oggi, con grande soddisfazione, possiamo annunciarvi che abbiamo abbassato il tetto: taglieremo le pensioni d'oro superiori ai 4500 euro netti". "Questo ci permettera' di innalzare in maniera sostanziosa anche le pensioni minime. Ovviamente il taglio riguardera' solamente la parte non contributiva, che tradotto significa: percepirai in base a quanto hai effettivamente versato. Non 1 euro in piu', ne' 1 euro in meno", aggiunge D'Uva. "Stiamo lavorando per concretizzare le nostre battaglie storiche che abbiamo inserito nel contratto di Governo. Come sempre il nostro unico interesse rimane la tutela esclusiva dei cittadini", conclude il capogruppo M5S alla Camera.

"L'obiettivo del Governo di rivedere la riforma Fornero per andare in pensione a 62 anni con 38 di contributi è uno degli obiettivi più importanti e delicati della prossima manovra 2019. È un tema spinoso che coinvolge non solo i pensionati, ma anche

PENSIONI, Di Maio: "Minima a 780 euro subito e poi.." PENSIONI NEWS

Pensione di cittadinanza e minima a 780 euro: Luigi Di Maio conferma che si farà e che la misura in materia previdenziale è una priorità del governo Lega-M5S. "Certo. Si chiama pensione di cittadinanza, è nel contratto di Governo''. Così il vicepremier Luigi Di Maio risponde ai cronisti che a margine dell'incontro con gli imprenditori di Assolombarda gli chiedevano se questa misura si potesse attuare subito. ''Tutti coloro che vivono sotto la soglia di povertà -ha sottolineato- dovranno arrivare a 780 euro. Qualcuno ha il coraggio di opporsi a questa cosa?". Il vicepremier ha poi concluso ribadendo che "D'ora in poi non dovrà esserci nessun pensionato che prenderà meno di 780 euro al mese".

Quota cento per le pensioni, rilanciando l'opzione 62 + 38 e compensando

Il governo Lega-M5S lavora dunque su un doppio fronte in tema di pensioni. Il primo è quello di quota 100 caro alla Lega, poi ci sono le pensioni di cittadinanza volute dai Cinque stelle.

Quota 100 perfetta. Salvini aveva annunciato quota 100 a 62 anni nella riforma Pensioni. Ma in realtà vuole andare oltre nel medio periodo. Si parte con 62 anni e 38 di contributi, ma si arriva con l'uscita dal lavoro a 60 anni entro il 2021. La legge di Bilancio per il prossimo anno ospiterebbe una forma iniziale e non definitiva di quota 100. Salvini tra l'altro starebbe pensando anche ai lavoratori precoci, ipotizzando una quota 41,5 fin dal 2019 come alternativa al pensionamento con quota 100.