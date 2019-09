PENSIONI QUOTA 100 L'ANNUNCIO DI GUALTIERI. E su Ape Sociale.. Riforma pensioni news

PENSIONI QUOTA 100 L'ANNUNCIO DI GUALTIERI. RIFORMA PENSIONI NEWS

Quota 100 pensioni "resterà fino a scadenza". Lo ha detto il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, a margine della riunione dell’Eurogruppo a Helsinki. La misura legata al pensionamento anticipato non lo fa entusiasmare, ma spiega le ragioni per cui dovrebbe andare avanti anche con il governo PD-M5S. "In un quadro di risorse scarse l’intervento sulle pensioni andava fatto in modo diverso; ma e’ sbagliato modificare costantemente le regole del gioco in materia previdenziale". Che quota 100 pensioni fosse confermata nel 2020 sembra abbastanza sicuro a prescindere (più che altro la discussione è su possibili nuovi paletti o restrinzioni: vedi tutte le indiscrezioni sotto di queste ultime settimane), ma il ministro dell'Economia Gualtieri giura quindi che l'esecutivo giallorosso andrà oltre: "Quota 100 ha una durata triennale e l’orientamento e’ lasciare che vada a esaurimento".

PENSIONI QUOTA 100 E NON SOLOO: FURLAN, 'CONFERMARE APE SOCIALE E INDIVIDUARE ALTRI LAVORI GRAVOSI'. RIFORMA PENSIONI NEWS

"Bene proseguire con il ciclo di quota 100" ma è necessario "affrontare altri nodi della questione pensionistica" tra cui come calcolare "in modo assolutamente chiaro e trasparente la gravosità di altri lavori, oltre quelli già prefigurati dall'ape sociale che deve essere ovviamente confermata". Lo dice Annamaria Furlan, segreteria generale della Cisl, a margine dell'iniziativa per i 70 anni dell'Inas. Quota 100 pensioni, dice, "va completata e sono d'accordo con il ministro Gualtieri sul mantenerla. E' una possibilità di flessibilità in più in uscita ed è stata utilizzata da tanti lavoratori". Ma, aggiunge Furlan, è necessario intervenire sulla "creazione di una pensione di garanzia per i giovani, su come riconosciamo almeno un anno di contributi per figlio alle donne lavoratrici o su come distinguiamo assistenza da previdenza", conclude la leader della Cisl.

PENSIONI QUOTA 100 RISTRETTA. ECCO LE PENSIONI DI GARANZIA. OPZIONE DONNA PROROGA. Riforma pensioni news

Quota 100 pensioni prosegue con il governo Pd-M5S, ma ci sono diverse ipotesi di restyling sul tavolo circa la misura di pensionamento anticipato (62 anni + 38 contributi) cara alla Lega di Salvini (vedi sotto). Intanto si va verso la proroga di opzione donna (in pensione con 35 anni di contributi e all'età di 58 anni/59 per le lavoratrici autonome) forse con qualche ritocco dato che le neo-pensionate, attualmente rinunciano ad una larga parte del proprio assegno di pensione (calcolato in circa un terzo del mensile). La novità in tema di riforma pensioni è che il PD stando ad alcuni rumors pensa al'introduzione della pensione di garanzia dei giovani (che fu una delle misure proposte nella campagna elettorale delle elezioni politiche del 2018) ossia che ai contribuenti con almeno venti anni di contributi fosse garantita una pensione di non meno di 750 euro mensili. Il meccanismo di lievitazione dell'assegno pensionistico portava a far crescere di 15 euro al mese la pensione per ogni anno in più di contributi versati fino ad arrivare ad un massimo di 1.000 euro. In tema di pensioni passiamo al fronte Ape Volontaria e Ape Sociale: sì va verso la proroga, sulla seconda è possibile una modifica dei requisiti, con l’obiettivo di estenderne la platea di beneficiari.

PENSIONI QUOTA 100 A 64 ANNI? RIFORMA PENSIONI NEWS

Tante le ipotesi che circolano sul quota 100 pensioni. Come e se cambierà con il governo PD-M5S ora che non c'è più la Lega di Salvini nell'esecutivo. Resta in ballo la possibilità di un restyling. Come? Possibile l'innalzamento a 64 anni (da 62) dell'età minima, mentre non è chiaro se verrebbe abbassata la quota dei contributi (a 36 anni) o tenuta inalterata (a 38). Nel secondo caso più che quota 100 pensioni diventerebbe quota 102 pensioni. Un'altra opzione che potrebbe essere presa in considerazione dal governo PD-M5S sarebbe la reintroduzione dell'aspettativa di vita per chi sceglie lo strumento della pensione anticipata, inclusa quindi quota 100 pensioni. Ma andiamo a vedere alcuni scenari riguardo il pensionamento anticipato.

PENSIONI QUOTA 100 RESTYLING NEL 2020. RUMORS. Riforma pensioni news

Quota 100 pensioni "ridimensionata, più flessibile, forse un po’ più breve". Lo scrive La Repubblica secondo cui "fra le possibili modifiche la riduzione degli anni di contributi e l’innalzamento dell’età per accedere alla pensione anticipata" (attualmente 62 anni più 38 di contributi). La sintesi è che con il governo PD-M5S quota 100 potrebbe finire un anno prima. Ricordiamo che l'esecutivo Lega-M5s aveva varato quota 100 con l'idea che fosse una misura transitoria: valida per tre anni (dunque 2019-2020-2021) in ottica di una svolta che portasse a quota 41 (ossia tutti in pensione con 41 anni di contributi). Ora si ipotizza che invece possa subire delle modifiche nel 2020 o che, anche se non venisse toccata nel prossimo anno, rischierebbe di essere interotta al 31 dicembre 2020.

PENSIONI QUOTA 100 RESTYLING COL GOVERNO PD-M5S? I RUMORS. RIFORMA PENSIONI NEWS

Quota 100 pensioni verso il restyling anche secondo Il Sole 24 ore "la strada imboccata dalle due forze politiche porta, per il momento, a una significativa “manutenzione” dello strumento per il pensionamento anticipato con almeno 62 anni di età e 38 di contribuzione, fortemente voluto dalla Lega". Due le opzioni sul tavolo stando a queste indiscrezioni. La prima - a differenza di quanto introdotto con il “decretone” di gennaio - sarebbe di "rendere sempre vincolante l’aggancio automatico all’aspettativa di vita per le uscite anticipate (quota compresa), ad esclusione dei lavori usuranti e gravosi" e "di ritarare le finestre d’uscita". La seconda, anche per Il Sole 24 Ore porta "all’innalzamento della soglia anagrafica" di quota 100 pensioni da 62 a 64 anni.

QUOTA 100 PENSIONI, SALVINI. "UNA TRUFFA SE LA ABOLISCONO". RIFORMA PENSIONI NEWS

Matteo Salvini difende quota 100 pensioni. "Un esponente del Pd ha detto che bisogna abolire Quota 100 e quindi tornare alla legge Fornero. Siamo veramente alla truffa". Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, in conferenza stampa a Pinzolo, in provincia diTrento. "Facciano pure se vogliono andare avanti con il governo dellepoltrone, ma noi difenderemo i risultati raggiunti. E se qualcuno vuole riaprire i porti e riavviare il business dell'immigrazioneclandestina, lo dica chiaramente", ha aggiunto secondo quanto riporta l'Adnkronos.

PENSIONI QUOTA 100 CAMBIA? Riforma pensioni news

Quota 100 pensioni va avanti, avrà un restlyng? La senatrice senatrice leghista Lucia Borgonzoni dopo l'incontro con il premier incaricato Giuseppe Conte di venerdì 30 agosto aveva spiegato. "Abbiamo fatto una discussione più basata sul passato e poco sul futuro. Il presidente poteva benissimo dire non toccheremo Quota 100, non toccheremo i provvedimenti sulla sicurezza, ma non lo ha voluto fare e questo ci dispiace. Volevamo avere la rassicurazione che non verranno toccati assolutamente questi provvedimenti che sono il lavoro di tanti mesi assieme, spesso anche duro, un no netto non c'è stato". E' dunque ancora presto per capire il destino di Quota 100 pensioni, ecco comunque gli scenari più probabili.

PENSIONI QUOTA 100 ADDIO O RESTYLING COL GOVERNO PD-M5S? LA SITUAZIONE. Riforma pensioni news

Pensioni quota 100 verrà archiviata dal governo PD-M5S o riuscirà a resistere? La riforma della pensione anticipata dovrebbe proseguire malgrado la chiusura del governo Lega-M5S. Ipotesi, voci, rumors. Scenari. Ecco cosa potrebbe cambiare per gli aspiranti pensionati se nascesse un esecutivo PD-M5S.