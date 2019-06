Pensioni Quota 100, tesoretto da un miliardo di euro. PENSIONI NEWS

PENSIONI QUOTA 100: 'POSSIBILI RISPARMI PER 1 MILIARDO'. PENSIONI NEWS

Pensioni Quota 100 può portare fino a 1 miliardo di risparmi sulla spesa pubblica di quest'anno dal mancato raggiungimento del target di 300mila richieste. A dirlo a margine del Festival del Lavoro è Pasquale Tridico, presidente Inps. "Bisogna aspettare la fine dell'anno per dare numeri certi ma se questo dovesse continuare a essere il trend si arriva intorno alle 200mila domande ed è possibile che per il primo anno si possa risparmiare 1 miliardo", dice.

PENSIONI QUOTA 100: TRIDICO, '140MILA DOMANDE PER QUOTA 100, RISPARMI PER LEGISLATORE'

"A oggi sono 140mila le domande per Quota 100 e se questo è il trend probabilmente non si arriverà alla platea stimata di quasi 300mila domande, o 290mila, e quindi si avranno anche risparmi che il legislatore potrà utilizzare come crede". Lo ha detto il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, al Festival del Lavoro, sottolineando anche che per il reddito di cittadinanza sono arrivate 1,3 milioni di nuclei familiari, quasi 4 milioni di persone. A chi gli chiedeva perché le richieste fossero state molte meno del previsto, "la ragioneria di Stato - osserva - prevede sempre una platea il più ampia possibile per tenere in sicurezza i conti del Paese, poi alla fine si vede la platea effettiva. Nelle stime bisogna essere prudenti". Per i lavoratori diventa "una scelta, un'opzione dei pensionandi che possono farla, come di quelli con carriere più faticose. Altri con un lavoro meno stressante possono scegliere di rimanere, è un'opzione che non si può predeterminare con sicurezza", conclude.