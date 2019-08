Pogba alla Juventus: il Polpo e non Lukaku dal Manchester United

La Juventus rilancia per riportare Paul Pogba a Torino. Come riporta il quotidiano As, i bianconeri sarebbero pronti a offrire al Manchester United Mario Mandzukic e Blaise Matuidi piu' un conguaglio economico. Dopo aver visto naufragare lo scambio tra Paulo Dybala e un altro giocatore del Manchester United, Romelu Lukaku - per cui adesso rientra in corsa l'Inter da cui ci si aspetta un ultimo rilancio - il direttore sportivo juventino, Fabio Paratici, starebbe provando a riportare a Torino il centrocampista francese, stavolta offrendo due giocatori e soldi al Manchester che valuta Pogba circa 170 milioni di euro.

POGBA-JUVENTUS O POGBA REAL MADRID: MINO RAIOLA AL LAVORO. E AL MANCHESTER UNITED... CALCIOMERCATO NEWS

Pogba alla Juventus dunque? Sullo sfondo rimane il Real Madrid che vuole concludere il suo mercato da oltre 300 milioni di euro regalando all'allenatore Zidane un ultimo grande colpo come il francese, ma i blancos non intendono raggiungere queste cifre, preferendo spendere il budget rimanente su Donny Van de Beek dell'Ajax che costerebbe piu' di 100 milioni in meno. L'agente di Pogba, Mino Raiola, sta lavorando sull'obiettivo primario, cioe' quello di portare il suo assistito a Madrid, ma al contempo sta predisponendo un piano B di riserva, in caso di fallimento nella trattativa con il Real, virando su Torino, il tutto entro l'8 agosto, data di chiusura del calciomercato in Inghilterra.

La Juventus conta nei prossimi giorni di incassare circa 60 milioni di euro dalle cessioni di Moise Kean all'Everton e di Joao Cancelo al Manchester City (con Danilo in bianconero) per poter disporre della liqudita' necessaria. Se i Red Devils non dovessero ritenere le offerte congrue, Pogba potrebbe anche rimanere a Manchester.