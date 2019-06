Roma, Paulo Fonseca sempre più in quota per la panchina giallorossa

Paulo Fonseca nuovo allenatore della Roma? Le voci sono sempre più insistenti: stando ai rumors di calciomercato il 46enne tecnico portoghese (consigliato da Franco Baldini a James Pallotta) ha avuto il via libera dallo Shakhtar (con cui ha vinto 3 campionati e 3 coppe d'Ucraina) e potrebbe firmare un contratto come nuovo mister giallorosso entro la settimana. Tanto più ora che Sinisa Mihajlovic è più defilato (e potrebbe restare al Bologna dove quest'anno è subentrato in corsa centrando una fantastica salvezza e chiudendo addirittura decimo in serie A): il risultato è che il tecnico portoghese, già dato dai bookmaker come probabilissimo prossimo tecnico giallorosso, ha visto consolidare la sua posizione da favorito.

Roma, Paulo Fonseca: crolla la quota dei broker. De Zerbi alternativa

Sul tabellone Snai la quota su Paulo Fonseca alla Roma, riferisce Agipronews, è crollata da 2,25 a 1,33. Resta ancora in piedi la candidatura di Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, valutato 3,00. Si allontana invece la pista che porta a Marco Giampaolo, scivolato da 3,50 a 8,00 (e sempre più vicino alla panchina del nuovo Milan di Paolo Maldini).