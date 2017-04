Serie A/ La Fiorentina ko a Palermo, il Crotone ferma il Milan (1 a 1)

Risultati a sorpresa nella 34esima giornata di Serie A. Dopo la vittoria della Lazio nel lunch match contro la Roma (3-1 per i biancocelesti con doppietta di Keita), finisce 1-1 Crotone-Milan, gara importante in chiave salvezza ed Europa League. In coda perdono in casa, invece, Empoli (1-3 col Sassuolo) e Genoa (1-2 con il Chievo), vince il Palermo che batte 2-0 la Fiorentina. Successi casalinghi anche per Bologna (4-0 all'Udinese) e Cagliari (1-0 al Pescara). Questa sera la sfida di San Siro tra Inter-Roma, match importante sia per il secondo posto che per l'Europa League. Allo Scida, dunque, finisce 1-1 Crotone-Milan. Gli squali ci credono e mettono sotto assedio il Diavolo sin dai primi minuti. All'8° Trotta e' bravissimo a liberarsi di Zapata e a battere di sinistro Donnarumma per il vantaggio che fa esplodere lo Scida. Rossoneri in difficolta', Falcinelli raddoppia ma il gol viene annullato per un fuorigioco che non c'e'. Il Milan chiude il primo tempo in attacco e Suso impegna due volte Cordaz. Nella ripresa, al 5°, in mischia pareggia Paletta. Il punto serve a poco a entrambe, Crotone e Milan cercano il gol del successo, ma il match si chiude sull'1-1 e con l'espulsione di Kucka. I calabresi, comunque, guadagnano un punto su Empoli e Genoa che perdono in casa. Dopo le due vittorie consecutive sul campo di Fiorentina e Milan, la squadra di Martusciello cade clamorosamente al Castellani, perdendo 3-1 con il Sassuolo. Peluso sblocca il risultato al 20°, ma e' immediata la reazione dei toscani che al 24° pareggiano con il rigore realizzato da Pucciarelli. Il Sassuolo e' in partita e, al 34°, sull'asse Berardi-Matri confeziona il gol dell'1-2. Nella ripresa, al 12°, arriva anche l'1-3 di Duncan che chiude la partita.

La Lazio si aggiudica il derby: Roma ko 3-1

Il derby di Roma se lo aggiudica la Lazio che batte 3-1 i giallorossi grazie alla doppietta di Keita e alla rete di Basta. A Spalletti invece non basta il momentaneo pareggio su rigore, dubbio, di De Rossi. I biancocelesti continuano la loro marcia verso l'Europa League portandosi momentaneamente a -4 dal Napoli terzo che però ha una partita in meno. La Roma invece adesso dice addio ai piccoli sogni di scudetto e deve guardarsi le spalle proprio dai partenopei che hanno quattro punti di svantaggio ma in caso di vittoria a San Siro contro l'Inter si porterebbero ad una sola lunghezza di svantaggio. La squadra di Inzaghi passa in vantaggio al 12' quando Milinkovic-Savic serve in verticale Keita che si fa spazio al limite e con un sinistro preciso infila Szczesny. Al 45' arriva il pareggio: Strootman cade in area senza che però Wallace lo tocchi. Per l'arbitro è rigore che De Rossi trasforma. Dopo 5' della ripresa i biancocelesti passano in vantaggio grazie a Basta che si accentra dalla destra e scarica un sinistro dal limite che non lascia scampo al portiere della Roma. La Roma si riversa in attacco alla ricerca del pareggio ma a 5' dalla fine subisce la rete del 3-1 ancora con Keita che servito da Lulic batte il portiere facilmente.