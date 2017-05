Simeone annuncia: "Resto all'Atletico Madrid perché..."

Simeone annuncia: "Resto all'Atletico Madrid"

"Ringrazio tutti quelli che hanno costruito questo club. Per voi la parola sentimento è molto profonda, le altre squadre possono anche avere più soldi di noi, qualche coppa in più di noi, ma nessuno può arrivare ad avere il nostro sentimento. Il mio futuro? Io resto qui. E sapete perché? Perché questo club ha un futuro e il futuro siamo tutti noi”.

Diego Pablo Simeone annuncia che sarà l'allenatore dell'Atletico Madrid anche nella prossima stagione. Il Cholo lo fa dopo la vittoria per 3-1 contro l’Athletic Bilbao e l'ultimo saluto al Vicente Calderon (con un terzo posto nella Liga che vale la qualificazione alla prossima Champions League). Nelle scorse ore l'allenatore argentino aveva fatto sapere che avrebbe preso una decisione definitiva sul suo futuro nella giornata di lunedì dopo l’incontro con i vertici del club, invece ha voluto chiudere con anticipo questa storia e pronunciare la sua promessa d'amore per l'Atletico Madrid. Nei mesi scorsi Simeone era stato spesso accostato all'Inter, ma il ritorno del Cholo in nerazzurro eventualmente si potrà fare solo in futuro. Il suo presente è rojoblanco.