Totti sibillino: "Ultima partita con la Roma. Da lunedì nuove sfide"

Roma, Totti: "Col Genoa l'ultima gara in giallorosso. Da lunedì una nuova sfida"



"Roma-Genoa, domenica 28 maggio 2017, l’ultima volta in cui potrò indossare la maglia della Roma. È impossibile esprimere in poche parole tutto quello che questi colori hanno rappresentato, rappresentano e rappresenteranno per me. Sempre. Sento solo che il mio amore per il calcio non passa: è una passione, la mia passione. È talmente profonda che non posso pensare di smettere di alimentarla. Mai. Da lunedì sono pronto a ripartire. Sono pronto per una nuova sfida".



TOTTI, PAROLE SIBILLINE. ADDIO ROMA?



"Da lunedì sono pronto a ripartire. Sono pronto per una nuova sfida". Totti lontano da Roma? Ancora con gli scarpini ai piedi e pronto a calciare qualche pallone in Italia o all'estero (Dubai o eventualmente Miami)? La Roma è pronta a onorare il suo impegno di dare un ruolo dirigenziale, ma la voglia di calcio che ha Francesco Totti potrebbe portarlo a decidere di lasciare i colori giallorossi dopo 25 anni.