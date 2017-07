Urbano Cairo: “Belotti-Chelsea? Vale la clausola. Parlerò con Andrea”

Il Chelsea ha virato forte su Belotti. Antonio Conte lo vorrebbe a tutti costi come erede di Diego Costa (ormai congedato e destinato alla Cina prima di un ritorno all'Atletico Madrid) dopo aver perso Lukaku (passato al Manchester United). I rumors che provengono da oltremanica sono chiari: il Gallo è in cima a una lista della spesa che comprende (in alternativa) anche il 28enne bomber del Borussia Dortmund Pierre-Emerick Aubameyang (sogno del Tianjin Quanjian di Cannavaro e, soprattutto del Milan).

“Io non ho avuto contatti con loro. Sono abituato a leggere tante notizie che poi però non sono vere. In questo caso per fortuna. Molte volte le notizie non sono mai confermate pienamente”, spiega il presidente del Torino Urbano Cairo ai microfoni di Affaritaliani.it. “Vediamo… aspettiamo di vedere se è così oppure no. E se fanno l’offerta ai valori della clausola”.

Già, la clausola da 100 milioni valida solo per l’estero (Milan, Inter o Juve dovrebbero anche trattare con il club granata) tra il Gallo e il Torino. In un contratto rinnovato lo scorso dicembre e che lega il 23enne attaccante bergamasco sino al 30 giugno 2021.

Andrea Belotti va via dal Torino solo se qualcuno paga quella clausola?

“Questo è quello che io ho detto. Poi ho detto anche che voglio parlare con lui, perché ci tengo ad avere con lui un rapporto positivo, condiviso. Se diventerà il nostro capitano deve essere fiero di essere al Toro e di essere il capitano del Toro”.

E’ vero Belotti è stato a un passo dall’Atletico Madrid?

"No, assolutamente no. Tra l’altro l’Atletico Madrid non poteva neanche fare mercato… Sono i tanti pourparler che ci possono essere, ma in questo caso era un pourparler addirittura molto anticipato quando poi non si sapeva ancora che l’Atletico non potesse fare mercato. Ma si era ad aprile. Non era neanche una trattativa. Era un sondaggio"