Var caos serie A, summit arbitri-mister-capitani. Polemiche sul mani De Ligt

Var caos serie A: Gravina: "Subito incontro arbitri, calciatori e allenatori"

Una riunione al più presto tra arbitri, allenatori e capitani delle squadre di Serie A, per parlare del regolamento internazionale e del protocollo Var: è il proposito del presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina.

Var: incontro arbitri-allenatori-capitani

Il presidente della Figc Gabriele Gravina, di concerto con il presidente dell'Aia Marcello Nicchi e con il designatore della Can A Nicola Rizzoli, ha intenzione di promuovere nelle prossime settimane l'organizzazione di un ulteriore incontro formativo tra arbitri, allenatori e capitani della squadre di Serie A, al quale potranno accedere anche i rappresentanti dei media. L'obiettivo comune è favorire una più completa ed esaustiva conoscenza del regolamento internazionale e del protocollo Var attualmente in vigore, anche attraverso l'analisi dettagliata da parte del designatore degli episodi verificatisi nelle prime giornate di campionato. Lo spirito della riunione, nella massima collaborazione tra tutte le componenti, è quello di ricondurre la dialettica legata alle decisioni arbitrali su binari di correttezza reciproca e, allo stesso tempo, fornire a tutti gli addetti ai lavori gli strumenti necessari di conoscenza della materia per poter giudicare con oggettiva imparzialità.

VAR E MOVIOLA: TORINO-JUVENTUS E IL MANI DUBBIO DI DE LIGT (dopo il rigore di Lecce-Juventus)

Il fallo di mani in area è uno dei casi più spinosi per la VAR, gli arbitri della Serie A (e i moviolisti di tutta Italia). Nell'ultimo weekend di serie A grandi polemiche nel Derby della Mole tra Torino e Juventus, con un tocco di De Ligt all'11' di gioco: l'arbitro Doveri lascia corre e non c'è nessun intervento dalla Var. In Lecce-Juventus un braccio largo sempre di De Ligt invece era costato il rigore che ha portato all'1-1 finale.

VAR, Capello: “De Ligt? Ora tutto è fallo, si devono legare le mani dietro la schiena…”

A proposito delle polemiche legate al Var, ha parlato in queste ore Fabio Capello. "Ogni minimo contrasto, ogni minimo tocco, con la moviola diventano tutti falli da fischiare, sempre. Mi piacerebbe che gli arbitri usassero un metodo ‘inglese' perché in questo modo manca la continuità di gioco". E ancora: "Il mani di De Ligt nel derby? In area di rigore devono legarsi le mani, non si può più avere l'equilibrio con le mani aperte perché rischi il fallo. Poi che sia rigore o meno tutto dipende dalla pericolosità della palla".