Paura a Genova, a fuoco i Magazzini del Cotone nel porto antico: evacuati un cinema e un ristorante

Paura a Genova, a fuoco i Magazzini del Cotone

Incendio ai Magazzini del Cotone nel porto antico di Genova. Le fiamme sono divampate nella tarda mattinata di oggi e hanno riguardato l'edificio in cui si trovano un cinema e diversi locali, tra cui bar e ristoranti.

Tutto lo stabile è stato evacuato per sicurezza mentre sono in corso le operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco. Sul posto anche alcune ambulanze, ma fortunatamente non ci sarebbero feriti gravi. Le fiamme, secondo una prima ricostruzione, sono partite dal sottotetto.