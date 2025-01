Omicidio Willy Monteiro, chiesto l'ergastolo per i fratelli Bianchi nel processo di appello bis

Omicidio Willy Monteiro, udienza del processo di appello bis: chiesto l'ergastolo per i fratelli Bianchi

Chiesto l'ergastolo per i fratelli Gabriele e Marco Bianchi accusati dell'omicidio volontario di Willy Monteiro Duarte, il ragazzo ucciso nella notte tra il 5 e il 6 settembre del 2020 a Colleferro, in provincia di Roma. Una richiesta di condanna che non riconosce le "attenuanti generiche". Lo ha sollecitato la pg della Corte di Appello di Roma nell'ambito del secondo processo di appello.

L'appello bis era stato disposto dalla Cassazione limitatamente al riconoscimento delle attenuanti mentre la responsabilità penale per l'omicidio è passata in giudicato. Nel primo processo di appello i due imputati erano stati condannati a 24 anni. Nel corso della requisitoria il rappresentate dell'accusa ha affermato che la "morte di Willy è un evento indecente sia nelle modalità in cui è avvenuta sia per i motivi".

Un pestaggio "brutale durato cinquanta secondi" in cui i due fratelli Bianchi hanno avuto "un ruolo preponderante con Gabriele, esperto di Mma, che dà il via con un violento calcio al petto di Monteiro seguito subito da Marco Bianchi". I due, secondo l'accusa, non hanno avuto alcun tipo di "revisione critica" di quanto compiuto quella tragica notte. Per questa vicenda la Cassazione ha reso definitive le condanne a 23 anni per Francesco Belleggia e a 21 anni per Mario Pincarelli, gli altri due del branco che aggredì Willy.