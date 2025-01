Papa Francesco è caduto a casa Santa Marta: ecco come sta

Papa: cade in casa a S. Marta, contuso avambraccio destro ma senza fratture

Il Papa stamani “a causa di una caduta a casa Santa Marta, ha riportato una contusione all’avambraccio destro, senza fratture. Il braccio è stato immobilizzato come misura cautelativa”. Lo fa sapere il portavoce del Vaticano Matteo Bruni. A inizio dicembre, Bergoglio aveva avuto un altro incidente domestico ed era apparso in udienza con un vistoso livido sul collo. Il Vaticano, in quell’occasione, aveva fatto sapere che l’anziano Pontefice aveva battuto il mento sul comodino.