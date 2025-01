Sesso e minacce a scuola, la prof arrestata per abusi nega le accuse: "Sono vittima di una vendetta"

Sesso e minacce a scuola, insegnante nega accuse davanti a gip

Ha negato ogni accusa contestatale e ha risposto per tre ore alle domande del gip Luisa Crasta, ribadendo di essere a posto con la coscienza. Per la docente di sostegno dell'istituto Catello Salvati di Castellammare di Stabia arrestata nei giorni scorsi per violenza sessuale e corruzione di minori nei confronti di sette alunni delle medie, la ricostruzione dei pm non è veritiera.

Detenuta in carcere a Benevento, dice di non aver abusato di nessuno dei suoi alunni e di essere invece vittima di una vendetta ordita da due alunni sospesi perché trovati a fumare.

Quanto alle chat con immagini hard, alle tre lettere scritte ad alunni e agli audio espliciti che fanno parte degli elementi di accusa, la donna si difende dicendo che erano conversazioni con un solo alunno estrapolate da un discorso più ampio in un contesto diverso da quello contestato dalla procura di Torre Annunziata che ritiene la prof di sostegno responsabile di abusi sessuali.