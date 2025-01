Slovacchia sotto choc, studente di 18 anni accoltella e uccide due persone a scuola

Studente di 18 anni accoltella e uccide due persone a scuola in Slovacchia

Uno studente ha ucciso almeno due persone e ne ha ferita gravemente un'altra in un attacco con coltello in una scuola superiore nel nord-est della Slovacchia, ha riferito l'agenzia di stampa TASR. “Uno studente di 18 anni, sospettato di aver commesso un grave crimine, è stato arrestato poco dopo il fatto”, ha dichiarato la polizia slovacca su Facebook. Il ministro dell'Interno slovacco, Matus Sutaj Estok, ha condannato sullo stesso social network “l'attacco di un alunno che ha accoltellato un'insegnante e i suoi compagni”.

La tragedia è avvenuta a Spisska Stara Ves, vicino al confine con la Polonia, a circa 280 chilometri a nord-est della capitale Bratislava. Sutaj Estok ha anche espresso le sue “sincere condoglianze alle famiglie delle vittime”, aggiungendo che si sarebbe recato immediatamente sul posto. Nel 2020, un insegnante è stato ucciso in un attacco a coltellate in una scuola elementare nella Slovacchia centrale, il primo attacco violento di questo tipo in una scuola del Paese.