Uccise la moglie Francesca Deidda a martellate, Sollai scoperto nel letto con una ragazzina

Sollai scoperto a letto con una ragazzina, indagato per violenza sessuale su minore

Dopo aver ucciso la moglie, l'hanno trovato a letto con una quindicenne: nuovi guai per Igor Sollai. Il 43enne che, dopo mesi ha confessato l'omicidio di Francesca Deidda, ora, sarebbe indagato anche per violenza sessuale aggravata su minore.

Secondo quanto riporta L'Unione Sarda due mesi dopo la scomparsa della moglie i carabinieri avevano scoperto che, nella casa dove aveva commesso il femminicidio, stava incontrando una ragazzina. I carabinieri li hanno sorpresi in camera da letto e per lui ora c'è un secondo procedimento in corso.