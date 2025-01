Vicenza, esplosioni e violento incendio in una fabbrica. Il Comune: "Restate dentro casa"

Vicenza, esplosioni e incendio in un’azienda: alta colonna di fumo denso. Cittadini chiusi in casa

Una serie di esplosioni e un vasto incendio divampato oggi pomeriggio nella zona industriale di Trissino, da cui si è levata un’alta colonna di fumo denso e nero, ben visibile anche a distanza, sta allarmando anche i comuni vicini. L’incendio è scoppiato alla Mendeleev, un’azienda specializzata nel recupero di pile e accumulatori. Non vi sono state vittime e al momento non si hanno notizie di feriti.

Sul posto i Vigili del fuoco, le forze dell’ordine e l’Arpav che stanno lavorando per mettere in sicurezza l’area e monitorare la situazione. Intanto, sia a Trissino che nei comuni vicini, alla cittadinanza è stato ordinato di non uscire e di tenere le finestre chiuse, mentre la colonna di fumo si sta dirigendo verso Arzignano e Montecchio.