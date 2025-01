TikTok bandito negli Usa: ecco come funzionerebbe il blocco

Blocco di TikTok dagli Usa: cosa succede ora?

TikTok verrà bannato dagli Usa. Il 17 gennaio 2025, la Corte Suprema degli Stati Uniti ha messo il sigillo sulla condanna di TikTok, confermando la legge del presidente uscente, Joe Biden, di chiudere definitivamente la piattaforma per 170 milioni di americani. Ma attenzione, non è ancora tutto perso per l'app dei balletti. Come riporta il Corriere della Sera, con una scadenza fissata al 19 gennaio, TikTok ha due giorni per sfuggire alla sua condanna, anche se l’unica via di salvezza — vendersi a una società americana — sembra del tutto improbabile al momento.

Ma come si blocca veramente TikTok? La risposta più semplice sarebbe quella di chiedere a Google e Apple di rimuovere l’app dai loro Store. Come se bastasse un clic. Certo, l’app sparirebbe, ma chi l’ha già installata potrebbe continuare a usarla, anche senza aggiornamenti. Cambierebbe poco, insomma. E gli utenti? Si butterebbero subito su metodi alternativi: basta cambiare la regione dello Store o scaricare l’app direttamente dal browser. La domanda è: Apple e Google si piegherebbero così facilmente? Hanno mai veramente fatto ciò che Washington ha ordinato, senza protestare?

Guardiamo all'India, per esempio, che nel 2020 ha bannato TikTok. Sì, il governo indiano è riuscito a bloccare l’app, eppure con una semplice VPN chiunque può aggirare il divieto. E non stiamo parlando di una dittatura che soffoca la libertà: anche in Albania il premier Edi Rama ha deciso di bloccare TikTok dopo una tragedia tra adolescenti. Insomma il blocco negli Stati Uniti, se arriverà, sarà tutt’altro che semplice e, soprattutto, definitivo. Non è solo una questione politica, ma un conflitto tra tecnologia, diritti e libertà. E, visto l'andamento, c’è da scommettere che non sarà affatto la fine del gioco.